Detienen a alcalde de Tepeyahualco, Puebla, acusado de abuso de autoridad y cohecho

Puebla- La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Said de Jesús ‘N’, presidente municipal de Tepeyahualco, por los delitos de abuso de autoridad y cohecho.

Así lo informó la propia instancia que indicó que cumplimentó una orden de aprehensión contra el político de 33 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.

El señalado fue localizado en San Juan Xiutetelco y puesto a disposición judicial.

Alcaldes de Puebla detenidos en 2026

Cabe destacar que es el tercer presidente municipal detenido en lo que va de este año. El 3 de febrero de 2026 en Tlaxcala fue detenido Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal con licencia de Cuautempan a quien se le imputan, entre otros, delitos relacionados con extorsión, armas y robo a transporte.

Posteriormente, el 17 de agosto, fue detenido Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, por una investigación relacionada con una denuncia por presunto abuso sexual.

En la lista también destaca Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, quien fue reaprehendido el 6 de marzo de 2026, después de que un tribunal había ordenado su liberación. Su primera detención había ocurrido en mayo de 2025.

FGR investiga Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal presentó una denuncia por el presunto uso de uniformes exclusivos del Ejército y réplicas de armas durante actividades con estudiantes.

La denuncia fue presentada ante la Delegación de la FGR en Puebla. De acuerdo con Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, la dependencia tomó esta decisión tras conocer reportes sobre el uso de indumentaria militar y posibles réplicas de armas de fuego, además de señalamientos por presuntos malos tratos.

El caso ocurre mientras la situación académica de la institución continúa bajo revisión. Para el ciclo escolar 2026-2027, la academia inició actividades en preescolar, secundaria y bachillerato, mientras que el servicio de primaria permanece suspendido por determinación de la SEP Puebla.

Con información de Quadratín Puebla.