Detienen por abuso de autoridad a Antonio Hernández, secretario de Seguridad en Atlixco, Puebla

El aseguramiento del funcionario se llevó a cabo en medio de un operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal en apoyo a la Fiscalía. (Fiscalía de Puebla).

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Antonio Hernández Pacheco, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho.

Luego de ello, la autoridad judicial impuso a Hernández Pacheco la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento.

La detención se suma a las de seis directores de seguridad pública municipal de distintas regiones de Puebla en julio, investigados por presuntos vínculos con redes de protección criminal.

El aseguramiento del funcionario se llevó a cabo en medio de un operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal en apoyo a la Fiscalía para el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del señalado quien también estaría relacionado con una investigación por la presunta protección de grupos criminales que operan en Atlixco y municipios de la región.

Los señalamientos corresponden a una investigación en curso, por lo que será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica del funcionario y su eventual responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Durante audiencia inicial, la Fiscalía expuso datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso; en tanto que el imputado pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de audiencia fue fijada para el 19 de agosto de este año.

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, confirmó la detención de Hernández Pacheco, señalando en entrevista con medios de comunicación de la región que la corporación municipal recibió un llamado de auxilio por un posible asalto a un cuentahabiente en el centro de Atlixco, tras lo cual se desplegó un dispositivo de seguridad y comenzó una persecución.

“Nosotros recibimos un llamado de auxilio derivado de un posible asalto y se despliega un dispositivo de seguridad, acto seguido en una persecución, se hace la detención y bueno, lo que nosotros tenemos hasta este momento es que es una detención de algunas personas”, indicó.

Ante estos hechos será Juan Manuel Bravo Baxil quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco.