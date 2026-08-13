‘Si se sintió embarrado, que se limpie’: Durango y Zacatecas pelean por desplazamiento de criminales

Los gobiernos de Durango y Zacatecas se han enfrascado en un cruce de declaraciones por la presencia de delincuentes en ambas entidades. (Fotos: Cuartoscuro / Facebook de Rodrigo Reyes)

Durango y Zacatecas pasaron en cuestión de días de un discurso de coordinación en materia de seguridad a un enfrentamiento público por el desplazamiento de grupos criminales de un territorio a otro; esto llevó a imputarse serias acusaciones.

La disputa comenzó después del Operativo Rastrillo desplegado en Zacatecas tras el multihomicidio ocurrido el 18 de julio, en el que fueron asesinadas 10 personas, dos de ellas de origen duranguense.

Con el despliegue de fuerzas federales y estatales, autoridades zacatecanas advirtieron que integrantes de grupos delictivos se estaban replegando hacia zonas serranas y se habrían refugiado en Durango tras las operaciones realizadas en esa entidad.

Ante este escenario, se reforzó la vigilancia en los límites entre ambos estados, con una Base de Operaciones Interinstitucionales sobre la carretera Durango-Zacatecas.

Gobernador de Durango rechaza ‘efecto cucaracha’

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, rechazó públicamente que existiera información oficial que confirmara el ingreso de grupos delictivos provenientes de Zacatecas, y retó a las autoridades zacatecanas que, si cuentan con información sobre el desplazamiento de criminales hacia Durango, la compartan por los canales institucionales y no mediante declaraciones públicas.

“Que no nos quieran embarrar”, sostuvo Villegas, al afirmar que Durango se encuentra tranquilo.

‘Si se sintió embarrado, que se limpie’: Zacatecas

La respuesta de Zacatecas elevó el tono de la confrontación, ya que en una conferencia de prensa el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, rechazó que informar sobre la movilidad de grupos criminales implique responsabilizar al gobierno de Durango y presentó cifras de la Fiscalía de Zacatecas.

70 personas originarias de Durango han sido detenidas en esa entidad durante 2026, principalmente por delitos relacionados con narcomenudeo, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Además que uno de los detenidos y vinculados a proceso por el multihomicidio del 18 de julio es originario de Durango.

Ante los señalamientos, el funcionario respondió al gobernador duranguense: “Si él se sintió embarrado, pues que se limpie, sus razones tendrá”.

Durango acusa tono ‘grosero y prepotente’

El secretario general de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela, llamó a mantener la coordinación entre ambas entidades, pero reprobó lo que calificó como una actitud “grosera y prepotente” del funcionario zacatecano hacia el gobernador Esteban Villegas.

Sostuvo que la seguridad no puede reducirse a señalar el lugar de origen de las personas detenidas, sino que requiere coordinación, intercambio de información y acciones conjuntas para impedir que los grupos criminales tengan capacidad de operar y desplazarse entre entidades. Insistió en que los problemas de seguridad no reconocen fronteras administrativas y que la respuesta de los gobiernos tampoco debería tenerlas.

Durango y Zacatecas, una frontera complicada

La disputa también tiene un componente territorial. Los Cabrera Sarabia, un grupo criminal con raíces en la sierra de Durango y vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, mantiene presencia en territorio zacatecano, por el lado de municipios como Sombrerete, Fresnillo, Río Grande y Juan Aldama, algunos de ellos ubicados en el corredor que limita con Durango.

La presencia de personas originarias de Durango también ha aparecido en las investigaciones recientes en Zacatecas. Durante los primeros días del Operativo Rastrillo fue detenido en Fresnillo un hombre originario de Durango, señalado como posible integrante de una célula vinculada con hechos delictivos en esa región.

El enfrentamiento entre ambas administraciones permanece abierto, mientras continúan los operativos de seguridad en Zacatecas y el reforzamiento de vigilancia en la zona limítrofe con Durango. Tanto en Durango como en Zacatecas, el gobierno federal ha enviado cientos de efectivos militares y hay investigaciones en curso.