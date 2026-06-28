De tigres a caballos: Decomisan animales y vehículos de un rancho en Durango

Un cateo federal en un inmueble ubicado cerca del poblado Aquiles Serdán, en el municipio de Durango, derivó en el aseguramiento de cinco ejemplares de fauna exótica, 32 equinos, 15 vehículos y la propiedad, en una acción encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que elementos de la Guardia Nacional detectaran la presencia de personas aparentemente armadas en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, durante recorridos de vigilancia, personal de la Guardia Nacional observó individuos con armas de fuego dentro del predio, por lo que se integró una carpeta de investigación y posteriormente se obtuvo una orden judicial para intervenir el inmueble.

Los animales fueron puestos a resguardo. (Foto: FGR)

Durante el cateo fueron asegurados tres tigres de Bengala, un ocelote y un lince, cuya condición de salud no fue detallada por las autoridades. Los ejemplares quedaron bajo resguardo del Zoológico de Durango para su atención y valoración.

En el mismo predio fueron localizados 32 equinos, entre yeguas, caballos, potrillos, potrancas, ponis y un burro, los cuales fueron entregados a la Policía Montada de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

El avistamiento de hombres armados derivó en el operativo en el que fueron hallados diversos animales. (Foto: FGR)

¿Qué otros artículos decomisaron las autoridades en el rancho de Durango?

Además, las autoridades aseguraron cuatro camionetas, un automóvil tipo sedán, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila, así como el inmueble, que quedó bajo resguardo de la Federación.

Aunque la FGR no informó sobre personas detenidas ni precisó a quién pertenece la propiedad, el hallazgo de fauna exótica y el despliegue de recursos dentro del predio forman parte de las investigaciones federales derivadas de los recorridos de seguridad realizados en la zona.

El caso permanece bajo integración ministerial, mientras las autoridades federales continúan las indagatorias para determinar la procedencia de los animales, los vehículos y la posible comisión de delitos relacionados con delincuencia organizada y violaciones a la legislación ambiental.