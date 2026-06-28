Asesinan a Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, Guerrero; fue rafagueado en su camioneta

Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, Guerrero, fue asesinado a balazos en un ataque ocurrido la tarde de este domingo 28 de junio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas, en la localidad de San Juan de Los Llanos, cuando un comando armado disparó en contra de la camioneta Nissan NP300 color gris en la que circulaba.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los impactos de bala en la ventana del conductor, donde iba el exedil, a la espera de que las autoridades confirmen si se trató de un ataque directo o por un cártel que opera en Guerrero.

De acuerdo con Quadratín, el cuerpo de Apolonio Álvarez quedó recostado sobre el asiento.

Se desconoce la identidad de los atacantes y la zona a la que huyeron tras el asesinato del exalcalde de Igualapa.

¿Qué sabemos de Apolonio Álvarez Montes?

La vida política de Apolonio Álvarez Montes está ligada a Igualapa, Guerrero, localidad ubicada en la región de la costa chica de la entidad.

Relacionado con el Partido Verde, logró ser alcalde de Igualapa en dos periodos, de 2005 a 2008 y de 2018 a 2021.

En 2024 intentó ser alcalde por tercera ocasión; sin embargo, perdió las elecciones como representante del Verde, que a nivel nacional ya era aliado de Morena y el PT.

Domingo de ataques armados en Guerrero

Además del asesinato de Apolonio Álvarez, se reportaron otros dos ataques armados en Guerrero este domingo.

El primero de ellos tuvo lugar en la colonia Leyes de Reforma, en Acapulco, donde un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Del Arroyo, esquina con Hermengildo Galeana.

El segundo tuvo lugar a las 16:30 horas a las afueras del Hospital General Donato G. Alarcón, también en Acapulco.

Dicho ataque fue en contra de dos hombres, uno que fue asesinado y otro que resultó herido.

De acuerdo con Quadratín, la persona asesinada es Nicolás ‘N’, un hombre de 35 años de edad, quien sería el objetivo del comando armado.

La persona herida es Silvano ‘N’, un hombre de 48 años que estaba recostado en un sillón de la sala de espera del hospital, a la espera de informes de uno de sus familiares internados.

A Silvano ‘N’ lo habría alcanzado una bala en la espalda, y su estado de salud es grave.

Con información de Quadratín.