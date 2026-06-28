Escapa tigre de centro de resguardo de la Semarnat en Edomex; piden estar alerta

Un tigre es buscado en los límites del Estado de México con Tlaxcala. (Imagen ilustrativa)

Un ejemplar de tigre escapó de un centro de resguardo administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, lo que provocó la movilización de autoridades federales, estatales y municipales para localizar al animal.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Edomex, la fuga ocurrió el sábado 27 de junio y derivó en un llamado preventivo para que la población no intente capturar al felino, ya que representa un riesgo para la seguridad de las personas. El operativo continúa y las autoridades pidieron reportar cualquier avistamiento del ejemplar.

La presidenta municipal, Diana Lizbeth Morales Méndez, informó mediante un mensaje público que personal de Protección Civil y Seguridad Pública participa en las labores de búsqueda, mientras se mantiene coordinación con las autoridades ambientales federales. Al menos tres comunidades permanecen en alerta preventiva por la presencia del animal.

¿Dónde escapó el tigre de Semarnat en Tepetlaoxtoc?

Según la información difundida por las autoridades del municipio mexiquense que colinda con Tlaxcala, el ejemplar salió de un centro de resguardo administrado por Semarnat, ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en el municipio de Tepetlaoxtoc.

Las autoridades exhortaron especialmente a los habitantes de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo a mantenerse atentos, evitar salir innecesariamente a zonas despobladas y reportar cualquier avistamiento a los números oficiales.

Operativo de búsqueda del tigre

Tras confirmarse el escape, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y autoridades ambientales iniciaron un operativo para localizar al felino.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni ataques relacionados con el escape, de acuerdo con la información pública disponible.

Las autoridades insistieron en que la población debe evitar cualquier intento de acercarse o capturar al animal, debido a que únicamente personal especializado cuenta con el equipo y los protocolos necesarios para hacerlo.