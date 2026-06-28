Séptimo eliminado de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reto de expulsión?

El séptimo eliminado de 'MasterChef 24/7' está entre diez participantes. (Foto: Cortesía TV Azteca/CharGPT)

Nuevo reto, nuevo eliminado en MasterChef México 24/7, en una semana donde algunos de los concursantes sufrieron la salida de Pablo Villagrán, especialmente Daniela Parra.

La hija de Héctor Parra mencionó ante las cámaras que se siente sola tras perder a su amigo, con quien se desató un rumor del posible inicio de un romance entre ambos.

Para la séptima semana, diez participantes de MasterChef 24/7 portan el mandil negro y ninguno está a salvo, pues en programas anteriores ocurrió una doble expulsión.

Pablo Villagrán fue el sexto eliminado de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿A qué hora inicia ‘MasterChef 24/7’ HOY?

La transmisión de MasterChef 24/7 de este domingo comienza a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México).

El reality show presenta dos horarios diferentes; los retos de lunes a viernes arrancan a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7’ EN VIVO?

La nueva temporada de MasterChef apostó por una emisión 24/7 para seguir en tiempo real la convivencia de los concursantes dentro y fuera de las cocinas.

La transmisión del programa de TV es multiplataforma y las opciones para verlo son las siguientes:

App y página web de TV Azteca

Azteca UNO

Disney+ (único sitio con el 24/7)

En caso de no contar con ninguna de las opciones anteriores, puedes consultar las actualizaciones en El Financiero Entretenimiento o en las redes sociales oficiales.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera son los jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Quiénes son los participantes con mandil negro en la semana 7 de ‘MasterChef 24/7’?

Entre los participantes con mandil negro dentro de MasterChef 24/7 destaca Ramahá, quien por primera vez se enfrenta al reto de eliminación.

Además, en esta ocasión no está ‘Lancer’, quien subió al balcón y evitó enfrentarse a sus compañeros en la expulsión. El influencer era uno de los cocineros que más semanas estuvo en riesgo.

Los concursantes con mandil negro son:

Alberto Palomino ‘Ramahá’

Camila ‘La Cams’

Daniela Parra

Diego Carrillo

Emmanuel Chiang

Flor Ramírez

Ismael Ochoa

Julio Vázquez

Luis Ramos

Nora Sánchez

¿Cómo votar en ‘MasterChef 24/7’?

La votación en MasterChef 24/7 está a cargo del público y por primera vez la audiencia toma decisiones que afectan la competencia.

Durante la eliminación, tienen el poder de salvar a uno de los concursantes antes de la decisión final de los jueces. Este es el paso a paso para apoyar a uno de ellos:

Elige a tu o tus participantes favoritos para enviar 10 votos.

Entra a la página oficial de MasterChef y busca la pestaña “Vota”.

y busca la pestaña “Vota”. Una vez enviados, puedes otorgar 10 votos más.

¿Quiénes son los participantes que quedan en ‘MasterChef 24/7’?

El domingo 21 de junio ingresaron dos participantes más para ampliar la lista de concursantes dentro de MasterChef 24/7.

La primera de ellas fue Nora Sánchez, una cocinera tradicional originaria de Xochimilco.

El segundo fue Ismael Ochoa, apodado ‘Perro del Mal’. La lista de participantes hasta el 28 de junio queda de la siguiente manera: