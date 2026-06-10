‘Competí al tú por tú con los jóvenes’: ¿Quién es Lula, la ama de casa que participó en ‘MasterChef 24/7′?

Lula señaló que las complicaciones con la máquina para elaborar pasta fueron determinantes en la última prueba de eliminación de MasterChef 24/7. [Fotografía. Cortesía MasterChef]

Participar en MasterChef 24/7 representó para Lula mucho más que una competencia de cocina. La ama de casa originaria de Aguascalientes vio en el reality la oportunidad de cumplir uno de sus mayores sueños: aprender de chefs reconocidos y demostrar que la edad no era un obstáculo para competir con jóvenes influencers dentro de la cocina más famosa de México.

En entrevista para El Financiero, la cuarta eliminada de la temporada habló sobre la presencia de creadores de contenido en el programa y aclaró que, aunque consideraba que tenían cierta ventaja, esta no se debía a favoritismos ni a su popularidad.

Para Lula, la diferencia radicaba en que muchos de ellos ya estaban acostumbrados a desenvolverse frente a las cámaras, presentar platillos, comunicar ideas y trabajar bajo presión.

“Claro que van a saber si ellos están a la orden del día cocinando, si se puede decir, diario o cada ocho días; tienen experiencia en montar los platillos. Yo, que vengo de una cocina, de una familia, de hacer mi comida normal, obvio que a lo mejor mis manos no tenían la misma capacidad de los jovencitos, pero aun así yo di todo”, afirmó.

A pesar de ello, aseguró que nunca se sintió menos que sus compañeros y que durante la competencia se puso “al tú por tú” con ellos.

Además, compartió detalles sobre su experiencia en el nuevo formato del MasterChef 24/7, recordó el episodio en el que sufrió un desvanecimiento y explicó qué ocurrió durante el reto que terminó marcando su eliminación.

Lula relató las complicaciones que tuvo durante el programa de eliminación de MasterChef 24/7. [Fotografía. Cortesía MasterChef]] (J A FLORES)

¿Quién es Lula y por qué decidió entrar a ‘MasterChef 24/7′?

Lourdes Cruz Yáñez Rincón de 61 años, mejor conocida como Lula, es una ama de casa originaria de Aguascalientes que hizo historia al convertirse en la primera representante de su estado en MasterChef.

Aunque siguió el programa desde sus primeras temporadas, nunca se había animado a participar en un casting. Explicó que en un principio le preocupaba la logística de las audiciones y la posibilidad de tener que trasladar ingredientes y preparar alimentos fuera de casa.

“Siempre veía el programa desde que salió por primera vez. Me di cuenta después, pero cuando hicieron los primeros castings iba mucha gente con sus comidas y yo decía: ‘Ay, no, yo no me puedo trasladar, ¿dónde voy a cocinar?’. Y luego siguieron y metieron artistas, metieron a niños. Entonces yo decía: ‘No, pues ya con artistas, ya no. ¿Tú crees? ¿Cuándo voy a entrar yo?’”.

Con el paso de los años llegó a pensar que sus posibilidades eran mínimas, especialmente cuando comenzaron las ediciones especiales como MasterChef Celebrity y MasterChef Kids.

Todo cambió cuando se anunció el casting para MasterChef 24/7. Lula decidió inscribirse por primera vez convencida de que podía ingresar. “Me puse listísima y yo tenía la esperanza, la esperanza y el presentimiento de que yo iba a estar ahí, y gracias a Dios se me cumplió”, señaló a El Financiero.

¿Cómo fue la experiencia de Lula en ‘MasterChef 24/7′?

Lejos de sentirse intimidada por competir con participantes más jóvenes, Lula aseguró que enfrentó el reto con disciplina, entusiasmo y mucha determinación.

Contó que rápidamente desarrolló una rutina dentro de la casa y que incluso acostumbraba levantarse antes que varios de sus compañeros para comenzar sus actividades.

De igual forma, rechazó la idea de que la experiencia representara un desgaste físico y emocional para ella. A diferencia de otros participantes, como Nash, la segunda eliminada del programa, explicó que no sufrió el estar lejos de su familia porque estaba enfocada en cumplir un sueño.

“No extrañé a mi familia porque ellos sabían que yo iba a venir a un reality e iba para ganar; ya se vería el día que los volviera a ver, pero yo estaba disfrutando de mis sueños. Ahí la familia, los amo, pero no contaba”, afirmó.

La exconcursante destacó además la convivencia que mantuvo con la mayoría de los participantes. Uno de los vínculos que más recuerda es el que desarrolló con Lancer, uno de los concursantes más polémicos de la temporada por bailar sobre una mesa y por su enfrentamiento con la conductora Claudia Lizaldi.

“Él me adoptó como mamá. Me decía: ‘Mi mamá Lula’. A veces se ponía a bailar conmigo de manera espontánea. [...] Era muy lindo conmigo este muchacho y desde que no lo sacaron, él va de menos a más. De verdad, aguas con Lancer también. No lo sacaron porque los chefs saben, los chefs lo prueban”, comentó.

Lula negó que participar en MasterChef 24/7 haya representado una carga física significativa. [Fotografía. Cortesía MasterChe] (J A FLORES)

Uno de los momentos más difíciles que vivió dentro del reality ocurrió cuando se desmayó en la casa de los concursantes. Lula recordó que comenzó a experimentar taquicardias, mareos y una sensación de oscuridad mientras repasaba apuntes junto a otros compañeros.

La exparticipante de MasterChef explicó que en esa ocasión les habían encargado preparar un fondo de 50 litros con zanahoria, apio, poro, hierbas y otros ingredientes, el cual sería utilizado posteriormente para distintas preparaciones y sazones.

Con la intención de cumplir con la tarea, decidió permanecer despierta toda la noche; sin embargo, el agotamiento acumulado terminó por pasarle factura y finalmente colapsó.

“Yo me quedé porque decía el anuncio: ‘El que más interactúe con el fuego es el que se quedará’. Y yo me grabé eso. Nos poníamos a descansar en las planchas, en las estufas, por el sueño, pero yo les demostré a los chavos que yo podía y se los demostré. Me decían: ‘Venga, Lulita, véngase a dormir’. Yo les decía: ‘No, no, váyanse ustedes’. A lo mejor eso fue lo que me pudo haber afectado”.

¿Cómo fue la eliminación de Lula en ‘MasterChef 24/7′?

La aventura de Lula en MasterChef 24/7 llegó a su fin durante el programa de doble eliminación junto a Arturo López. En la prueba definitiva, los concursantes tuvieron que trabajar con una canasta de ingredientes diseñada por los jueces. Lula decidió elegir la de la chef Zahie Téllez.

El reto consistía en preparar un platillo utilizando únicamente los ingredientes asignados y, además, elaborar una pasta desde cero como requisito obligatorio.

De acuerdo con Lula, la elaboración de la pasta terminó siendo el mayor desafío de la noche. La exconcursante explicó que la harina incluida en la canasta prácticamente la obligaba a realizar esa preparación, ya que omitirla habría significado incumplir las condiciones del reto.

“Si yo no hubiera hecho la pasta, de todos modos me había descalificado, porque ella me puso harina para que yo de cero hiciera una pasta”, explicó.

Lula relató las complicaciones que tuvo durante el programa de eliminación de MasterChef 24/7. [Fotografía. Cortesía MasterChef]] (J A FLORES)

Sin embargo, aseguró que durante la prueba tuvo problemas con la máquina utilizada para estirar la masa. Comentó que el equipo no estaba correctamente ajustado, lo que le impedía introducir la masa de forma adecuada.

“No lo apretaron bien y pusieron la palanquita de este lado de la mesa, así es que topaba en la mesa. Todo el staff se dio cuenta, todos estaban nerviosos. ‘Lula, tranquila, Lula, tranquila’, me decían”, relató.

La concursante señaló que el incidente le provocó estrés y taquicardias durante los últimos minutos del reto, aunque reconoció que debía trabajar con los ingredientes y las condiciones establecidas por la competencia.

Aunque aceptó el resultado de la competencia, Lula considera que los problemas técnicos que enfrentó al elaborar la pasta influyeron de manera significativa en su desempeño. A su juicio, ese contratiempo terminó siendo un factor clave en una prueba que marcó el final de su participación en MasterChef 24/7.