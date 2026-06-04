Nash, segunda eliminada de ‘MasterChef’, revela las ventajas y desventajas del formato 24/7: ‘No hay ediciones’

Nash comentó que también vivió momentos de tensión con Lancer, el participante polémico de MasterChef 24/7 que fue regañado por bailar sobre una mesa y que incluso ya tuvo un conflicto con la conductora Claudia Lizaldi. [Fotografía. Cortesía MasterChef]

Participar en la cocina más grande de México representa una ventaja en lo personal y, sin duda, un ‘plus’ extra si se tiene un negocio. Nash, segunda eliminada de MasterChef 24/7, reconoció que decidió participar en el reality show no sólo por su gusto y pasión por la comida, sino también con la intención de dar visibilidad a su faceta como empresaria y a la marca de cosméticos que construyó hace 5 años.

Durante una entrevista para El Financiero, explicó que su participación en el programa respondía a la necesidad de que el público conociera quién está detrás de su emprendimiento y así generar mayor confianza en sus productos.

“Que la gente que me conozca, que sepa cuál es mi naturaleza, que puedan tener a lo mejor mayor confiabilidad al elegir también mi línea, mis cosméticos, mis productos”, expresó.

Fuera de su negocio, Nash habló del desgaste físico y emocional que implicó participar en este nuevo formato de MasterChef, así como del reto de manejar su personalidad dentro de un reality en el que son grabados en todo momento.

Nash Nash explicó que tuvo complicaciones con la olla de presión en la última prueba en el programa de elimianción. [Fotografía. Cortesía MasterChef]

¿Quién es Nash, la segunda eliminada de ‘MasterChef 24/7′?

Nahieli Jácome Vargas, conocida como Nash, es una empresaria mexicana dedicada a la industria cosmética y fundadora de Nashkin, una marca de productos de cuidado personal con sede en Morelia, Michoacán.

Desde joven le interesaron la belleza y el modelaje, actividades en las que participó y que le permitieron viajar a diferentes países y ampliar su perspectiva sobre el cuidado personal.

Sin embargo, otra de sus grandes pasiones es la cocina, una actividad que le fascina, en la que siempre fue halagada por su entorno familiar y que la impulsó a participar en el programa.

“Toda la vida me ha encantado cocinar; mis platillos son muy gustados. Tengo mucha creatividad para crear, para innovar y para utilizar elementos diferentes. La verdad es que siempre he sido halagada por mis platillos y ahí estuvo también la intención y el impulso de mi familia de ‘métete, métete’.”

Para Nash, la cocina y los cosméticos no están tan separados; ambas actividades implican creatividad, sensibilidad en el uso de ingredientes o instrumentos, cuidado en los procesos y atención en la presentación.

“Aparentemente son cosas diferentes, pero si te fijas están muy relacionadas, porque cuando tú cocinas das amor y con mi línea también todo lo que doy es amor. Hablemos de cuidado en relación a la comida; el skin care y todo lo de belleza y cuidado personal también es cuidado.”

En la entrevista con El Financiero, Nash comentó parte de su interés por participar en MasterChef 24/7; además de tomarlo como un reto personal, era darle un impulso a su empresa, ya que veía en el programa una forma de inversión en caso de resultar ganadora.

“Es un emprendimiento en particular; entonces dije: ‘si gano, tener un sello de Nash, la ganadora de MasterChef, para mí sería increíble’, ¿sabes?”, expresó Nash.

Nash Nash dejó abierta la posibilidad de abrir su propio restaurante tras su salida en MasterChef 24/7. [Fotografía. Cortesía MasterChef]

¿Cómo describe Nash su participación en ‘MasterChef 24/7′?

Nash definió su breve paso por MasterChef 24/7 como una experiencia intensa y demandante tanto física como emocionalmente, marcada por jornadas largas dentro de la cocina, pocas horas de sueño y la constante presión dentro de la competencia.

“Son momentos sumamente intensos, son días muy largos porque despertamos desde temprano, tenemos clases y retos y después por la tarde, por la noche el programa”, relató.

Explicó que el cansancio termina afectando la forma de pensar y reaccionar de los participantes, aunque aseguró que también se trata de una experiencia personal muy enriquecedora.

Sobre el formato 24/7, consideró que representa una ventaja para el público porque muestra procesos reales sin ediciones, donde los conflictos y las relaciones surgen de manera natural. Además, señaló que aporta mayor transparencia al momento de elaborar los platillos, algo que no siempre podía apreciarse del todo en temporadas anteriores.

“Fíjate que yo lo veo completamente como ventajas para el público, como formato de programa, definitivamente. Porque realmente los platillos se realizan en el momento, no hay ediciones, no hay absolutamente nada. Por eso es todo un reto participar en este formato”, contó.

¿Cómo fue la relación de Nash con otros participantes de ‘MasterChef 24/7′?

Durante su estancia en la competencia, Nash desarrolló una relación cercana con Luis, quien se convirtió en uno de sus principales apoyos dentro del programa. Explicó que la intensidad del reality acelera los vínculos entre los participantes.

“Sentir que te sientes acompañado por alguien que te entiende y que te abraza, pues obviamente te hace tener una relación mucho más estrecha en muy poco tiempo”, señaló.

En contraste, también vivió momentos de tensión con Lancer, el participante polémico de MasterChef que fue regañado por bailar sobre una mesa y que incluso ya tuvo un conflicto con la conductora Claudia Lizaldi.

Nash relató que durante un desafío por parejas en el que debían presentar un platillo de pescado, ella ya tenía prácticamente lista su preparación, con el pescado en buen punto y los acompañamientos definidos. Sin embargo, Lancer intervino en el emplatado y modificó parte del trabajo que ya había realizado, lo que generó molestia por el impacto en la porción de proteína y la presentación final.

“Me había quedado perfecto el pescado, en un punto maravilloso, muy bien. Y de pronto, al momento de emplatar, cuando ya faltaba poco tiempo, me decía: ‘No, a ver, espérame así’. Y le corta la puntita del pescado. Yo le gritaba: ‘No, por favor, estás poniendo menos proteína que guarnición, quedó excelente’. Los dos me lo dijeron: ‘Te quedó increíble’. Y aun así lo hizo.”

Respecto a los comentarios que hizo Javier, ‘La Chuleta Metalera’, sobre que los ‘influencers’ tenían ventaja en la competencia, Nash señaló que coincide parcialmente con esa percepción, al considerar que los creadores de contenido cuentan con un respaldo importante del público al momento de la votación en MasterChef 24/7.

“Definitivamente, aunque no quieran, pues a final de cuentas son salvados”, afirmó.

Nash Nash es la segunda eliminada de Master Chef 24/7 [Fotografía. Cortesía MasterChef]

¿Cómo fue la salida de Nash de ‘MasterChef 24/7′?

La salida de Nash se dio en el segundo programa de eliminación de MasterChef 24/7, durante un reto en el que los participantes debían presentar un platillo con carga emocional. Para esa prueba, la empresaria decidió asumir un riesgo que terminó marcando su fin en la competencia.

A diferencia de retos anteriores, decidió dejar de lado su estilo habitual, más relacionado con la cocina internacional, para preparar un platillo inspirado en Michoacán, estado con el que tiene una relación cercana desde hace más de 20 años.

La decisión implicaba trabajar con técnicas y herramientas que no dominaba por completo. Parte de su preparación dependía del uso de una olla de presión, un instrumento que había presentado complicaciones para otros participantes en pruebas anteriores.

Nash explicó que varios de los ingredientes que necesitaba para la salsa quedaron comprometidos dentro de la olla de presión, lo que alteró el sabor final del platillo. Mientras intentaba corregir el proceso, sufrió una quemadura y posteriormente una cortadura en la mano, lo que incrementó la dificultad en los últimos minutos de la prueba.

“Quise sorprender al hacer algo que tuviera técnica, sabor, vista, un todo completamente diferente y hacer énfasis en mi estado, Michoacán. Todo me sucedió con respecto a la olla de presión; no logré hacerlo correctamente y traté de enderezar el rumbo cuando ya estaba saliendo el vapor”, comentó Nash a El Financiero.

A pesar de intentar corregir la preparación, el resultado no alcanzó el nivel esperado por los jueces. Nash reconoció que desde la deliberación percibió que su platillo estaba por debajo del resto de los participantes.

Tras su eliminación de MasterChef 24/7, Nash dejó abierta la posibilidad de seguir vinculada a la gastronomía con la idea de abrir su propio restaurante, una iniciativa que también ha sido impulsada por su hija.