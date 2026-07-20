Rodrigo De Paul acusa envidia de críticos de Argentina: ‘Nuestras sonrisas molestan, nuestras maneras les jode’

Rodrigo De Paul, mediocampista de la selección argentina, se mostró molesto por las críticas contra la Albiceleste, tras la derrota 0-1 ante España en la final del Mundial 2026.

“El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, escribió el volante del Inter Miami en su perfil de la red social Instagram.

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”, añadió.

La selección de Argentina fue objeto de críticas durante todo el torneo, señalada porque supuestamente fue favorecida por los arbitrajes por motivos políticos o comerciales.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul muestran su decepción durante la ceremonia de entrega de premios tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

Por ejemplo, el DT de Egipto, Hossam Hassan, criticó el arbitraje tras caer ante la Albiceleste: “No sé, quizás sea un tema de marketing. Tal vez quieren que el campeón del último Mundial siga en el torneo, quieren que Messi continúe. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo”.

En su mensaje, De Paul destacó que la identificación de la afición argentina con la ‘Scaloneta’ “va más allá del trofeo”: “Eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”.

“Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, concluyó el exjugador del Atlético Madrid.

Enzo Fernández evade hablar de la tarjeta roja; Messi felicita a España

Al igual que De Paul, varios jugadores han estado compartiendo mensajes con reflexiones sobre la derrota.

Messi felicitó a España, aunque destacó que “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida (...) También quiero felicitar a España por el campeonato”. Asimismo, insistió en quedarse “con todo lo bueno” y con la satisfacción de haber llegado a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió el capitán en Instagram.

El capitán argentino Lionel Messi llora tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) (Stephanie Scarbrough/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

En tanto, el mediocampista Enzo Fernández destacó el esfuerzo de la Albiceleste: “Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”, expresó en Instagram.

El mediocampista, expulsado sobre el final del tiempo reglamentario durante el partido decisivo, no hizo referencia a la tarjeta roja. “Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos”, agregó.

Además, Enzo expresó su orgullo por “formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”.

“Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”, añadió el futbolista del Chelsea inglés.

“Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”, concluyó.