¿Helen Drew vive? Apple TV anuncia fecha de estreno de ‘Silo 4’

La temporada 3 de 'Silo' terminó y una de las principales incógnitas es si Helen Drew vivió... o no. (Foto: Apple TV/ChatGPT)

El final de la tercera temporada 3 de Silo dejó a todos sus fans sorprendidos y ansiosos por conocer el destino de sus personajes y, luego del lanzamiento del episodio 10, se confirmó la fecha de estreno de la cuarta y última entrega.

Protagonizada y producida por Rebecca Ferguson, Silo se basa en la trilogía de novelas de Hugh Howey, integrada por Wool, Shift y Dust.

El final de la tercera entrega dejó una de las principales incógnitas: ¿qué pasó con Helen Drew? Grahan Yost, showrunner de la serie, adelantó que esta pregunta tiene respuesta en la cuarta temporada.

Jessica Henwick interpreta a Helen Drew, una de las protagonistas de la temporada 3 de 'Silo'. (Foto: Apple TV)

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘Silo’?

Apple TV confirmó que la cuarta temporada de Silo será la última de la serie y llegará a su plataforma el 9 de julio de 2027. La compañía también presentó un adelanto de los episodios finales después de la conclusión de la tercera temporada.

La producción continuará con Rebecca Ferguson como Juliette Nichols y retomará las historias que quedaron abiertas después del final de la tercera entrega.

¿De qué tratará la temporada 4 de ‘Silo’? Tráiler revela un adelanto

“La cuarta temporada es la guerra. Esto es todo”, dijo Yost a Deadline. “Muchas preguntas se han respondido. No todas. Hay algunas que no se responden hasta los últimos 10 minutos de la serie, pero gran parte de la incógnita es ‘¿Cómo se desarrolla todo esto?’. Y no es fácil. Hay fisuras. Hay grandes problemas. Hay conflictos emocionales. Los seres queridos no verán el final. Eso sí lo puedo asegurar”.

En las imágenes, los habitantes del Silo 18 descubren que no están solos y que existen otros refugios similares. “Hay otros silos como el nuestro, pero uno controla al resto”, les dice el sheriff Paul Billings, personaje de Chinaza Uche. “Ellos son la razón por la que creemos que el aire exterior nos matará. Es una mentira”.

“Estamos deseando ofrecer a los fans de la serie un final increíblemente satisfactorio para los muchos misterios y preguntas sin respuesta que se encuentran dentro de las paredes de estos silos”, añadió el showrunner de la serie.

¿Qué pasó con Helen Drew en el final de la temporada 3 de ‘Silo’?

Spoiler de la tercera temporada.

El final de la tercera temporada de la serie de Apple TV deja a Helen Drew separada de Daniel Keene después de una explosión nuclear, sin mostrar de inmediato qué ocurrió con ella.

La historia de Helen pertenece a los acontecimientos ocurridos en los llamados “tiempos anteriores”, cuando ella y Daniel descubren una conspiración que terminará relacionada con el origen de los silos.

La temporada da posteriormente un salto de 350 años y muestra que Daniel continúa con vida bajo el nombre de Troy, después de haber sido sometido a criogenización y a un proceso destinado a borrar sus recuerdos.

Daniel y Helen son separados en el final de la temporada 3 de 'Silo'. (Foto: Apple TV)

Sin embargo, algunos de sus recuerdos comienzan a regresar, entre ellos el de Helen, por lo que su historia queda directamente conectada con los acontecimientos que deberán desarrollarse en la temporada final.

El destino de Helen Drew permanece como una de las grandes preguntas que dejó el cierre de la tercera temporada. La cuarta entrega tendrá que revelar qué ocurrió con ella y cuál es su conexión con Daniel, mientras Juliette y los habitantes de los silos enfrentan el conflicto que se avecina.