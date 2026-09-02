Final de temporada 3 de ‘Silo’: Todo lo que debes saber antes del estreno del último capítulo

Silo está basada en una serie de libros escrita por Hugh Howey, quien adelantó que lanzará nuevos volúmenes tras el final de la serie en 2027.

Pero en el nombre del Pacto, ¿qué fue ese explosivo cierre del capítulo 9 de Silo? La serie de Apple TV por fin mostró uno de sus secretos más importantes: la catástrofe que llevó a lo que queda de la humanidad a refugiarse bajo tierra durante 300 años.

Farewell, nombre del episodio, también reveló que la periodista Helen Drew estaba asignada al silo 18 cuando ocurrió el desastre. Esto explica cómo el dispensador de dulces con cabeza de pato, la reliquia que George Wilkins regala a Juliette Nichols en la temporada 1, terminó dentro de ese silo siglos después.

Con una bomba nuclear en el pasado, una explosión en el presente y el destino del silo 18 nuevamente en juego, la tercera temporada de Silo dejó varias piezas sobre la mesa antes de su último episodio. ¿Ya olvidaste alguna entre tanto salvaguardia, reliquias y secretos del Pacto? Te contamos qué debes recordar antes del final.

¿Cuándo se estrena el final de la temporada 3 de ‘Silo’?

Troy, décimo y último capítulo de la tercera temporada de Silo, llegará a Apple TV el próximo viernes 4 de septiembre. Con una duración aproximada de una hora, la única descripción revelada por Apple solo adelanta que “un líder despierta en un nuevo mundo”.

¿Ese líder es Daniel Keene? Al final de Farewell, el congresista es llevado casi a rastras al silo 1 después de que la onda expansiva de la bomba que destruye Atlanta alcanza la zona donde fueron construidos los 50 silos financiados por el multimillonario Per Stensen.

¿Qué pasó en el capítulo 9 de ‘Silo’?

Mientras Juliette intenta evitar que el Algoritmo active la salvaguardia que mataría a todos, la historia ambientada en los Tiempos de Antes muestra que fue una explosión la que provocó que parejas de todo el mundo elegidas por Per Stensen se convirtieran en los primeros habitantes de los silos.

Bernard (ahora sí) muere en ‘Silo’: ¿Por qué se sacrificó?

El exalcalde se entrega a Camille y acepta la condena de salir a limpiar sin traje para distraer a los habitantes y a los agentes del Judicial. Su sacrificio da tiempo a Knox, Shirley y al equipo de Mecánica para cavar un túnel hasta el conducto que contiene el veneno de la salvaguardia.

Tim Robbins expareja de Susan Sarandon y quien interpretó a Bernard durante tres temporadas, confirmó que la muerte de su personaje ahora sí es definitiva y no aparecerá en flashbacks durante la entrega final.

“Fue sorprendentemente emotivo (...) interpretar una secuencia en la que estás muriendo, y no solo muriendo, sino también dejando la serie”, afirmó en entrevista con Decider.

Su muerte completa así el giro de Bernard, quien pasó de proteger los secretos del Pacto a sacrificar su vida para ayudar a Juliette a desafiar el sistema que defendió durante años.

¿Quién controla los silos? ¿El Algoritmo es una máquina o una persona?

“Si a los Fundadores les importaban tanto los silos, ¿por qué pusieron una salvaguardia para matarnos?”. Esa es la pregunta que Juliette le plantea a Camille después de la muerte de Bernard.

Lo que sabemos es que los llamados ‘Fundadores’ se asignaron al silo 1, desde donde el Algoritmo puede activar la salvaguardia de los demás silos si estos alcanzan un punto de no retorno.

Entre ese grupo de ‘Fundadores’ están el multimillonario Per Stensen; la senadora Rosalind Thurman y su hija Anna; y el doctor Victor Crnkovich, quien trata a Charlotte, hermana de Daniel, después de su accidente durante una misión en Irán.

Y hablando de Charlotte, otra de las grandes incógnitas antes del final es qué ocurrió con ella. Antes de la explosión, envió un extraño mensaje de texto que hizo sospechar a Daniel que algo no estaba bien con el lanzamiento de la iniciativa de los silos.

Entonces, ¿la voz del Algoritmo es la de una máquina o la de un descendiente de ese grupo de ‘Fundadores’?

¿Quién escribió el Pacto de los silos?

No fue una mente maquiavélica. El doctor Crnkovich le confiesa a Daniel que el Pacto, la ‘Biblia’ de reglas que rige al silo, fue escrita por un chatbot.

“Siendo sinceros, la IA lo escribió y nosotros solo lo editamos. Espero que no tengamos que averiguar si lo hicimos bien”, le cuenta cuando lo lleva al silo 1.

Lo que el doctor Crnkovich no revela es si la IA también escribió el Orden, el manual secreto para quienes dirigen el silo, particularmente para la cabeza de TI.

Prepárate para el ‘jefe final’: ¿Qué sabemos de la temporada 4 de ‘Silo’?

No, no vas a tener que esperar dos años como con la temporada final de La Casa del Dragón. El equipo de producción de Silo filmó las temporadas 3 y 4 de ‘corrido’, en parte para aprovechar una “gran locación” que es introducida hacia el final de la tercera entrega y que tendrá un papel muy importante en la última, explicó Graham Yost, showrunner de la serie.

“Como rodamos los 10 episodios de cada temporada al mismo tiempo, tuvimos que escribir la tercera temporada y luego, básicamente, pasar directamente a escribir la cuarta”, dijo Yost a la revista Empire.

Yost también adelantó que, así como Bernard Holland ocupó el papel de antagonista durante las temporadas 1 y 2 y Camille Sims tomó ese lugar en la tercera, la temporada final tendrá a su propio adversario.

“Hay un antagonista en cada temporada y con la temporada 4, ¿recuerdas que en los videojuegos hay un ‘jefe’ al final de cada nivel? Es el ‘jefe final’ que viene”, contó en entrevista con Collider.

La temporada 4 de Silo se estrenará en el verano de 2027 en Apple TV.