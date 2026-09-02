Jensen Huang, CEO de Nvidia, con ganas de visitar México: Ebrard pacta viaje del empresario en el G20

El secretario de Economía representó a México en la reunión de ministros de Innovación del G20. (Cuartoscuro/Shutterstock).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordó con Jensen Huang, CEO de Nvidia, organizar una visita del empresario a México para avanzar en el desarrollo de capacidades y el despliegue de inteligencia artificial (IA) en el país, durante la participación del funcionario mexicano en la reunión de ministros de Innovación del G20.

Huang, uno de los principales referentes de la industria tecnológica mundial, confirmó su intención de visitar México y contribuir al desarrollo del país en inteligencia artificial.

“Resulta que las supercomputadoras de inteligencia artificial de NVIDIA se construyen en México… Espero con entusiasmo poder visitar México y ayudar a impulsar al país hacia la era, hacia la edad de la inteligencia artificial”, expresó Huang a Ebrard.

El secretario de Economía representó a México en la reunión de ministros de Innovación del G20, celebrada este miércoles en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde sostuvo reuniones con directivos de algunas de las empresas más relevantes de inteligencia artificial a nivel global, entre ellos Huang, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic.

La reunión ministerial colocó a la IA en el centro de la agenda económica multilateral, en momentos en que las principales economías del mundo definen las reglas para su desarrollo, adopción industrial y gobernanza.

Ebrard planteó que México debe fortalecer sus capacidades en esta tecnología ante el impacto que tendrá sobre la actividad económica, al comparar la transformación que representa la IA con la llegada de la electricidad a la industria.

“La irrupción de la IA en la economía es como cuando se comenzó a usar la energía eléctrica en la industria”, señaló el funcionario.

La agenda de Ebrard en Carolina del Norte también incluyó encuentros con autoridades de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.

El funcionario se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense, con quien abordó el desarrollo tecnológico de América del Norte, además de asuntos relacionados con la agenda comercial bilateral.