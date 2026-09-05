¿Quién puede tener cajas frías de bitcoins, móvil del asesinato de ‘Honas’, tecladista de Camilo Séptimo?

Los propietarios de una caja fría solo necesitan una contraseña para acceder a estos activos digitales. (AI / Cuartoscuro).

El móvil del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia, fue por una caja fría con cantidades millonarias de bitcoins, según las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Diego ‘N’ y su cómplice Gerardo ‘N’ buscaron el dispositivo en casa del músico y este los amenazó con que otras personas sabían que estaban ahí: “Te voy a chingar, ya todos te vieron”.

Fue por eso que el hoy detenido disparó a su esposa embarazada, a su hija, a la trabajadora doméstica y a la mascota de la familia.

La Fiscalía no informó si Diego ‘N’ encontró la caja fría, que es un dispositivo donde se guardan accesos para ingresar a cuentas de criptomonedas.

El dispositivo almacena las monedas y permanece completamente desconectado de internet. Los propietarios solo necesitan una contraseña para acceder a estos activos digitales.

Es algo así como una caja fuerte, ya que los ciberdelincuentes no pueden acceder a ella con facilidad. Cualquier persona puede tener acceso a una ‘billetera de criptomonedas’, siempre que esté interesado en este mundo.

¿Qué tan segura es una caja fría para bitcoins?

Una caja fría para bitcoins es bastante segura, ya que no está conectada a internet y por lo tanto los hackers no pueden rastrearla ni extraer su contenido.

Las también llamadas cold wallet son del tamaño de una USB; estas generan y guardan las claves en un chip aislado.

Cuando las personas quieren hacer movimientos de sus criptomonedas, como por ejemplo, enviarlas, deben confirmar las contraseñas tecleando los botones del dispositivo.

“Si tus claves privadas nunca tocan internet, ningún hacker remoto puede alcanzarlas, sin importar cuán sofisticado sea. Por eso las billeteras frías son el estándar de seguridad para guardar criptomonedas a largo plazo, tanto para individuos con ahorros serios como para las instituciones y exchanges que custodian fondos de millones de usuarios”, sentencia Bitso en su sitio web.

También advierte que la herramienta es excelente, pero que bajo algún error humano sí podrías tener pérdidas millonarias o hackeos.

Asegura que comprar cajas frías usadas o de vendedores no oficiales representan un riesgo de seguridad. Agrega que no debes fotografiar las claves de acceso o firmar transacciones sin verificar el destinatario.

La plataforma de servicios financieros y de intercambio de criptomonedas también explica que no pierdes tus bitcoins si se rompe tu ‘cartera fría’ siempre que esté respaldada tu frase de recuperación, que obtienes cuando configuras el dispositivo.

Con las palabras secretas restauras el acceso a tus criptomonedas en otro dispositivo. “El aparato es reemplazable; la frase, no, y por eso el respaldo en papel bien guardado es parte inseparable del método”, detalla Bitso.