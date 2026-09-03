Caso del tecladista de Camilo Séptimo: ¿Qué sigue para los dos detenidos por el multihomicidio?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como ‘Honas’ y tecladista de Camilo Séptimo, será velado este jueves junto con su esposa y su hija en Tlalnepantla, Estado de México. (Foto: Cuartoscuro.com).

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa —conocido como ‘Honas’, tecladista de Camilo Séptimo—, su esposa y su pequeña hija serán velados este jueves en una funeraria de Tlalnepantla, Estado de México.

Mientras las familias de las víctimas les dan el último adiós, los dos detenidos por el caso del tecladista de Camilo Séptimo permanecían este jueves en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en Toluca.

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ fueron capturados el miércoles en la Ciudad de México y posteriormente trasladados a Toluca, donde quedaron a disposición de un Ministerio Público, pero por el presunto delito de cohecho.

Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Ahora se está a la espera de que un Juez de Control del Poder Judicial del Estado de México libere el mandamiento judicial correspondiente por las muertes del tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una mujer que les ayudaba en el hogar.

Una vez que la orden de aprehensión sea ejecutada con los detenidos, ambos serían trasladados bajo un fuerte operativo de la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Toluca, a la prisión de Barrientos, en Tlalnepantla, o a alguna otra cárcel del Valle de México.

¿Dónde velarán a ‘Honas’ y a su familia?

Durante esta tarde, el cuerpo de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, conocido como ‘Honas’, llegará junto con los restos de su familia a una funeraria ubicada en las inmediaciones de la Plaza Comercial de Mundo E, en el municipio de Tlalnepantla, en los límites con Atizapán de Zaragoza.

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, permanecen en la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, a la espera de la orden de aprehensión por los asesinatos. (Fiscalía Edomex)

En tanto, la joven de 21 años que ayudaba en las actividades del matrimonio y con sus pequeños hijos será velada en su natal municipio de Chalco, al oriente del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante las últimas horas fueron entregados a sus familiares los restos de las víctimas, incluido el del perro que también fue asesinado a balazos.

En tanto, el pequeño que logró sobrevivir permanece con su familia y, hasta la mañana de este jueves, no había sido entrevistado por las autoridades.

Jonathan 'Honas' Meléndez fue tecladista y miembro fundador del grupo Camilo Séptimo. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasó con ‘Honas’ y su familia en Atizapán?

El asesinato del tecladista de Camilo Séptimo ocurrió el 1 de septiembre en un departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el músico fue encontrado sin vida junto con su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una joven de 21 años. Las víctimas presentaban heridas de bala y se encontraban atadas.

Según Telediario, antes del crimen ‘Honas’ habría advertido a un amigo sobre una reunión que tendría con un socio con quien, presuntamente, ya tenía problemas. El músico le habría pedido que avisara a las autoridades si después del encuentro no volvía a comunicarse con él.

Ese amigo acudió posteriormente al departamento y, al ingresar, fueron localizados los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, Diego Sebastián N habría sido socio del músico y habría aprovechado la relación de confianza con una de las víctimas para ingresar al domicilio.