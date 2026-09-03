Critican a diputado de Tamaulipas por regalar un lápiz a estudiantes de primaria

En redes sociales criticaron al diputado de Tamaulipas Claudio De Leija, de Morena, por regalar lápices.

La entrega de dos lápices de madera a estudiantes de una primaria de Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas, por parte del diputado local de Morena, Claudio Alberto De Leija Hinojosa, generó cuestionamientos en redes sociales por el alcance del apoyo otorgado durante el regreso a clases.

El legislador acudió al plantel el pasado lunes 31 de agosto, con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027 y compartió en sus redes sociales fotografías y un video de la actividad, en los que se observa la entrega de los útiles escolares a los estudiantes.

De acuerdo con las imágenes difundidas, cada alumno recibió dos lápices de madera.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que De Leija Hinojosa deseó éxito a los estudiantes en el nuevo ciclo escolar y reconoció el trabajo de maestras y maestros, además del esfuerzo de madres y padres de familia.

“Feliz inicio de un nuevo ciclo escolar y quiero mandar un enorme reconocimiento a nuestras maestras y maestros, por su entrega, por su vocación y por sembrar conocimiento todos los días.

A las y los estudiantes, desearles mucho éxito; cada clase es una oportunidad para crecer y soñar en grande. Y a las madres y padres de familia, gracias por su esfuerzo, por su apoyo y por caminar de la mano con sus hijos. Sigamos construyendo juntos un mejor futuro”, posteó en su cuenta de Facebook.

Critican al diputado Claudio de Leija

Tras la difusión de las imágenes, algunos usuarios cuestionaron que la entrega de dos lápices fuera presentada como una acción de apoyo a los estudiantes.

Los comentarios se enfocaron principalmente en la cantidad de artículos entregados, más que en la utilidad de los lápices, debido a que se trata de materiales básicos que forman parte de las actividades escolares.

La discusión también abrió cuestionamientos sobre el tipo de acciones que realizan los representantes populares durante periodos como el regreso a clases y la manera en que son comunicadas públicamente.

La actividad fue compartida directamente por el legislador de Morena a través de sus plataformas digitales, donde mostró el encuentro con estudiantes y el mensaje relacionado con el regreso a las aulas.

El hecho generó opiniones divididas entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre si este tipo de entregas representa un apoyo significativo para las familias o si se trata de una acción de alcance limitado.

Hasta el momento, la información difundida sobre la actividad se limita a la entrega de los lápices y al mensaje publicado por el legislador.