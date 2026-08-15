‘Ya la enseñé 20 veces’: Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, niega que EU le retirara la visa

El gobernador Américo Villarreal fue cuestionado por reporteros sobre el estatus de su visa estadounidense.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó nuevamente que Estados Unidos le haya retirado su visa, luego de que fuera cuestionado sobre la reciente cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso de López Beltrán volvió a poner bajo la lupa las decisiones de Estados Unidos respecto a las visas de funcionarios y políticos mexicanos. Ante las preguntas de los reporteros, Villarreal respondió si actualmente cuenta con el documento autorizado para ingresar a territorio estadounidense.

—¿Sí tiene visa, gobernador? —le preguntó un reportero.

—Ya la enseñé 20 veces —respondió Villarreal Anaya.

Gobernador de Tamaulipas desmiente retiro de su visa

Apenas en junio de este año, el gobernador de Tamaulipas rechazó un reportaje de ‘Los Angeles Times’ que señalaba que autoridades de Estados Unidos habrían revocado su visa y que existía una investigación en su contra.

En ese momento, Villarreal aseguró que su visa americana continuaba vigente y afirmó que no había recibido ninguna notificación relacionada con su estatus migratorio.

“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente”, afirmó Villarreal, quien también cuestionó el uso de versiones anónimas y especulaciones para construir la narrativa difundida por el medio estadounidense.

El reportaje, publicado el pasado 3 de junio en colaboración con ‘Puente News Collaborative’, mencionaba presuntas investigaciones contra Villarreal y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Américo Villarreal evita opinar sobre Andy López Beltrán

Después de responder sobre la situación de su propia visa, los reporteros preguntaron al gobernador qué opinión tenía sobre el caso de Andrés Manuel López Beltrán, cuya visa estadounidense fue cancelada recientemente.

—¿Qué opinión tiene sobre este tema de Andrés Manuel Beltrán? —le preguntaron.

Villarreal evitó pronunciarse sobre el caso y pidió centrar la cobertura periodística en los avances de su gobierno y en el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

—No, no, no. Mira a ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que deberían estar cubriendo —respondió.

Un reportero hizo una última pregunta:

—¿Usted cree que sí es injerencia?

Sin embargo, el gobernador no respondió. En ese momento cerró la ventana de la camioneta en la que se trasladaba y dio por terminado el intercambio con los medios.