Visa de EU cancelada a ‘Andy’ López Beltrán no implica delito ni sentencia, aseguran Morena y MC

La cancelación de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán no implica, por sí misma, la existencia de un delito, una investigación judicial o una sentencia en su contra, coincidieron los coordinadores de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Ignacio Mier y Clemente Castañeda.

En medio de la polémica por la decisión del gobierno de Estados Unidos, ambos legisladores fijaron sus posturas sobre el alcance político de la medida, aunque coincidieron en que una revocación de visa no debe confundirse con un procedimiento penal.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió no interpretar la cancelación de la visa como una acusación formal contra López Beltrán y calificó como “arquitectura psicológica” la decisión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

El morenista criticó a quienes, dijo, convierten la decisión estadounidense en un asunto mediático y cuestionó que sectores de la oposición la utilicen para atacar al gobierno mexicano.

“Caer en la vulgaridad callejera y el circo mediático solo expone el oportunismo de quienes, desde el conservadurismo entreguista, validan la injerencia y se arrodillan ante EU., queriendo expiar sus culpas. Cabeza fría, rigor normativo y defensa firme de la soberanía”, sentenció Mier.

MC pide investigar cualquier presunto delito, sin importar quién sea

Desde Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda sostuvo que si detrás de una revocación de visa existe la presunción de un delito, las autoridades mexicanas deben actuar conforme a la ley y sin importar la identidad de la persona señalada.

El coordinador de MC en el Senado subrayó que México necesita un Estado de derecho capaz de investigar posibles actos de corrupción por iniciativa propia, y no únicamente después de que otro gobierno formule señalamientos.

“Nuestro país no puede esperar a que un gobierno extranjero señale para apenas reaccionar”, demandó Castañeda.

El senador también cuestionó la respuesta del gobierno mexicano frente a los señalamientos de corrupción que involucran a personajes vinculados con la llamada Cuarta Transformación.

En ese sentido, consideró que la defensa de la soberanía debe acompañarse de acciones congruentes y calificó como “inaceptable” que, ante las acusaciones, la respuesta de las autoridades mexicanas sea la inacción y, por consecuencia, la complicidad.

Christopher Landau responde a Andy López Beltrán

La polémica aumentó este viernes luego de que Christopher Landau reaccionara en X a comentarios relacionados con la revocación de visas. El funcionario estadounidense, quien es apodado como el ‘Quitavisas’, compartió una imagen acompañada del mensaje: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”.

La reacción ocurrió después de que López Beltrán informara que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a ese país. En una carta fechada el 13 de agosto, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la decisión a Marco Rubio y Christopher Landau y sostuvo que se trataba de una medida de carácter político y propagandístico.

López Beltrán también afirmó que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra sobre algún acto “inmoral o delictivo” y cuestionó al presidente Donald Trump sobre las razones de la decisión.

Con información de Quadratín.