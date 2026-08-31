No hay luz en el sureste: Reportan apagones en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas tras desconexión de líneas

CFE informó que ya trabaja para atender los apagones en el sureste.

La desconexión de dos líneas de transmisión provocó afectaciones parciales en el suministro de energía eléctrica, con apagones para usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas , informó este lunes 31 de agosto la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa pública señaló que personal especializado realiza maniobras para restablecer el servicio y recuperar el suministro eléctrico a la brevedad posible en las zonas afectadas.

Para atender el evento, la empresa eléctrica estableció comunicación con los gobiernos de las tres entidades involucradas, aunque hasta el momento no precisó el número de usuarios afectados por apagones , las líneas que salieron de operación ni las causas que provocaron su desconexión.

La CFE agregó que mantendrá informada a la población sobre los avances en el restablecimiento del servicio a través de sus canales institucionales.

Medios locales y usuarios en redes sociales acusan diversas afectaciones, principalmente en Mérida.

En abril, el exdirector general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) señaló a El Financiero que este verano se rompería un récord de demanda eléctrica en el país, y que uno de los puntos críticos se mantiene en la península de Yucatán, donde se prevé reforzar el suministro con generación de emergencia.

“Van a llegar 150 megawatts de emergencia, de plantas propias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) portátiles que se están trasladando”, detalló.

CFE acababa de presumir disminución de apagones

Apenas el pasado 18 de agosto, la CFE ‘presumió’ que el número de apagones registrados durante los primeros siete meses de 2026 se redujo 37 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, último año de Manuel Bartlett al frente de la empresa eléctrica.

Entre enero y julio de este año se contabilizaron 273 mil 452 interrupciones en el suministro eléctrico, frente a las 433 mil 345 observadas durante el mismo lapso de 2024, último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto significa que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la CFE habría logrado reducir en 159 mil 893 el número de interrupciones respecto a los niveles registrados al cierre de la gestión anterior.

La CFE señaló que la mejora se ha extendido a gran parte del país, ya que 27 entidades federativas registraron menos interrupciones respecto a 2024.

Las mayores disminuciones se observaron en Chiapas, con 77 por ciento; Aguascalientes, 66 por ciento; Querétaro, 62 por ciento; Oaxaca, 56 por ciento; Baja California, 55 por ciento, y Estado de México, 53 por ciento.

La disminución también se observó frente al año pasado. Durante los primeros siete meses de ese año se contabilizaron 302 mil 203 apagones, por lo que las 273 mil 452 interrupciones registradas en 2026 representan una reducción anual de 10 por ciento.

La empresa eléctrica también destacó una reducción significativa en los tiempos de respuesta ante las fallas.

A comparación del año pasado, el tiempo promedio para restablecer el suministro pasó de 25 a siete horas, lo que representó una mejora de 72 por ciento.

La compañía atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y a un incremento de las labores de mantenimiento preventivo.

Durante 2026, la CFE realizó más de 7.6 millones de acciones de poda para prevenir afectaciones ocasionadas por ramas y árboles caídos, particularmente durante las temporadas de lluvia y fuertes vientos.

También llevó a cabo 377 mil reemplazos de aislamiento, 287 mil sustituciones de apartarrayos, más de 31 mil cambios de postes y trabajos de mantenimiento en más de 18 mil transformadores. La empresa aseguró que en todos estos rubros incrementó las labores respecto al año anterior.