CFE fortalece la red eléctrica entre Mexicali y Tecate con nueva línea de transmisión

La Comisión Federal de Electricidad puso en operación la línea de transmisión Wisteria-Herradura, obra de 135 kilómetros y 230 kilovoltios que conecta los municipios de Mexicali y Tecate, en Baja California.

La dependencia federal calificó el proyecto, integrado por 429 estructuras de acero, como una de las obras de transmisión más relevantes desarrolladas en la entidad en las últimas tres décadas, al tratarse de la primera infraestructura de esta magnitud construida en la región en 33 años.

El proyecto responde al crecimiento acelerado de la demanda eléctrica en el noroeste del país, impulsado por el desarrollo industrial y poblacional de Baja California, y forma parte de un ciclo de inversión creciente en la Red Nacional de Transmisión en esa región.

La CFE indicó que continuará destinando inversiones estratégicas al fortalecimiento y modernización del Sistema Eléctrico Nacional, con el propósito de garantizar un servicio más confiable, eficiente y de calidad para las familias, el comercio, la industria y los demás sectores productivos del país.

En la construcción y puesta en operación de la línea participaron alrededor de mil 500 trabajadores de la CFE y de empresas contratistas, entre ellas Aselco, compañía mexicana de infraestructura eléctrica dirigida por su presidente, Edgardo Meade. La obra beneficiará a más de 1.2 millones de habitantes del estado.