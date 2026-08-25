‘Ya nos exhibiste’: La empresa de drones DJI denuncia que les robaron 348 artículos en el AIFA

A DJI le robaron 348 artículos entre drones y cámaras que llegaron al AIFA. (Shutterstock).

La empresa de drones y cámaras portátiles DJI reportó en su cuenta de Instagram que les robaron 348 artículos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el miércoles 19 de agosto.

Detalllaron que ya iniciaron el proceso legal correspondiente y que los productos ya no podrán ser usados porque fueron bloqueados para no ser activados.

En el comunicado también compartieron el número de serie de las piezas robadas e invitaron a las personas a que eviten comprar drones o cámaras con descuentos ‘especiales’.

“Les solicitamos su entera colaboración para no contribuir a la adquisición de dichos productos y agradecemos la difusión para obtener mayor información sobre su paradero e identificar a quienes pueden estar comercializando con ellos”, destacaron en Instagram.

Las autoridades no ha publicado o informado sobre el robo a la empresa DJI.

Se reportó un robo de drones en el AIFA. (Instagram DJI).

Aseguran 60 mil cajetillas de cigarros en el AIFA

En julio de este año, se aseguró 60 mil cajetillas de cigarrillos ocultas en cajas procedentes de Bangkok, Tailandia, en el AIFA.

Las cajetillas habían sido declaradas como cables de datos, indicaron las autoridades del Gabinete de Seguridad en una publicación en redes sociales.

El aseguramiento fue resultado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de los controles aduaneros para combatir el comercio ilícito.

En las imágenes compartidas por el Gabinete de Seguridad se puede apreciar a un elemento de la Guardia Nacional con un binomio canino que olfatea una de las cajas incautadas.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos “fortalecen la vigilancia en los puntos de entrada a México y contribuyen al combate del contrabando y el comercio ilícito”.

Fue en enero cuando la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al tabaco encareció el precio entre 15 y 20 pesos, lo que llevó el costo de las cajetillas a más de 100 pesos, algo que elevaría el contrabando de dicho producto.