Con las ‘garras afiladas’: Robo de mercancías en México supera los 250 mdp en primer semestre

El aumento en el número de robos a transportistas en carreteras llevó al Gobierno a anunciar un operativo que involucra a la Guardia Nacional.

250 millones de pesos fueron robados en mercancía durante el primer semestre de 2026 en México, reportó el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico).

“Efectivamente los productos de consumo masivo los roban para venderlos en el mercado secundario y en el mercado negro”, dijeron. El grupo agregó que se ha recuperado alrededor de 60 por ciento de esa cantidad.

“Tenemos mapeado, inclusive con coordenadas, sabemos la hora, la esquina donde se comete el ilícito y esta información la proporcionamos tanto a las secretarias de Seguridad Pública locales, policías y a la Guardia Nacional”, explicó Claudia Jañez, presidenta ejecutiva de ConMéxico.

¿Cuáles son los estados con el mayor número de robos a transporte de mercancía?

Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Jalisco, aunque la incidencia va a la baja, admitió el grupo. Por el contrario, en Sinaloa y San Luis Potosí el hurto de mercancía subió durante el primer semestre de 2026.

ConMéxico, que agrupa a 40 compañías que contribuyen con 4.2 por ciento del PIB, ha visto una “transición” del delito de robo de mercancías a la extorsión.

“Algunos de los delitos están empezando a transitar a este tipo de modalidades, hay derecho a distribución, hay productos apócrifos que se están comercializando dentro del mercado. ¿Dónde hemos empezado a ver qué afecta este tipo de problemática? En Guerrero, Morelos, Sinaloa, Campeche y Veracruz”, advirtió Gerardo X. González, director de seguridad de ConMéxico.

Debido a la extorsión, las empresas afectadas han tenido que suspender operaciones, dependiendo la gravedad del caso. “Comenzamos a medir (las amenazas) para poder entender la realidad y conforme a eso, trabajar con las autoridades para poder atenderlos”, detalló el directivo.

ConMéxico afirmó que el presupuesto promedio que cada empresa invierte dentro de su respectiva área de seguridad en tecnología para prevenir el robo de mercancía es de hasta 25 por ciento de sus gastos totales.

Para finales de 2026, el grupo espera una mejora en el consumo y una menor inflación, aunque las compañías enfrentan un entorno de alza de costos provocados por alza de salarios; cumplimientos de regulaciones como el etiquetado frontal, y el alza de impuestos como el IEPS aplicados a refrescos.

“Al final hay que seguir operando y muchas de ellas, por el compromiso que se tiene con el Gobierno federal, estos costos laborales no están traducidos en el precio. Evidentemente hay un aumento en el costo fijo, en el costo de producción, en el costo laboral”, advirtió la presidenta ejecutiva de ConMéxico.