Detienen a ‘El Moncho’, presunto líder de ‘Los Lavadora’ que coordinaba robos en la México-Querétaro

Detienen a ‘El Moncho’, presunto líder de 'Los Lavadora', dedicado a organizar agresiones y privación de la libertad de conductores que circulan en la carretera México-Querétaro. (Gabinete de Seguridad)

Omar García Harfuch informó sobre la detención de Ramón ‘N’, alias ‘El Moncho’, presunto líder de una célula criminal conocida como ‘Los Lavadora’, con operaciones en el estado de Querétaro.

El sujeto fue detenido tras un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales. Durante la acción se catearon cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Santiago de Querétaro, donde fueron arrestados ‘El Moncho’ y otras cinco personas.

En los inmuebles intervenidos, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, envoltorios con presunta droga, vehículos y material presuntamente utilizado para la comisión de delitos.

¿A qué se dedican ‘Los Lavadora’ y cuál es el papel de Ramón ‘N’?

García Harfuch señaló que Ramón ‘N’ se encargaba de coordinar el robo de autopartes mediante agresiones y privación de la libertad de conductores que transitaban por la carretera México-Querétaro y otros puntos con alta circulación vehicular.

A ‘Los Lavadora’ se les vincula con delitos de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo de autopartes y homicidio, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades federales.

Autoridades catearon cuatro inmuebles donde detuvieron a seis personas, entre ellas el presunto líder de 'Los Lavadora' en Querétaro. (Gabinete de Seguridad)

Carretera México-Querétaro, ‘foco rojo’ de asaltos

La zona de operación de ‘El Moncho’ y ‘Los Lavadora’ se considera un foco rojo por los asaltos contra vehículos particulares y transporte de carga en la autopista México-Querétaro.

El 13 de enero circuló un video que muestra el asalto contra una familia a la altura de Tepeji del Río, en dicha carretera.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron a las 20:48 horas, cuando el conductor impactó su vehículo contra una piedra colocada sobre el asfalto. La ponchadura de una llanta obligó a reducir la velocidad y detenerse en el acotamiento.

En ese momento, sujetos armados se aproximaron al automóvil y despojaron de sus pertenencias a los ocupantes. Quadratín Hidalgo informó que una persona resultó lesionada luego de recibir un golpe con la cacha de una pistola.

El 8 de enero, un tráiler chocó contra la caseta de cobro de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro.

Tras el incidente, el conductor de la unidad relató a las autoridades que se orilló para tomar un café a la altura del kilómetro 107, donde cuatro sujetos armados lo sometieron y lo amarraron de pies y manos.

La unidad siniestrada presentaba presuntos impactos de bala en el parabrisas, lo que evidenció la agresión contra el conductor.

Los presuntos responsables lograron escapar tras el choque contra la caseta operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe). Hasta el momento no existen reportes oficiales de personas detenidas por estos hechos.