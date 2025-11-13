Explosión de pirotecnia en el mercado de Pinal de Amoles, Querétaro, deja 9 personas heridas

Pirotecnia que estaba siendo almacenada en el mercado municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, explotó. (Foto: PC Pinal de Amoles)

Una explosión de pirotecnia en un local del mercado municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, dejó un saldo de nueve personas heridas, la mañana de este jueves 13 de noviembre.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la explosión ocurrió al interior de un establecimiento comercial con giro de venta de frutas y verduras; sin embargo, en este se almacenaban artículos pirotécnicos, mismos que provocaron el estallido.

Las primeras versiones señalan que la explosión ocurrió a raíz de la acumulación y el mal manejo del material pirotécnico que se encontraba en venta dentro del local del mercado.

Después de la explosión, en el lugar inició un incendio que alertó a quienes se encontraban en el mercado.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil municipal y de Cruz Roja de Pinal de Amoles, así como paramédicos y Bomberos de Jalpan, quienes ayudaron a brindar apoyo para sofocar el incendio.

Las autoridades desalojaron el mercado municipal para descartar riesgos adicionales.

A través de sus redes sociales, Protección Civil de Pinal de Amoles informó que en el lugar fueron atendidas nueve personas que resultaron con quemaduras, ninguna de gravedad.

Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Jalpan para recibir atención médica.

El lugar del incidente quedó bajo resguardo y acordonamiento de policías municipales.

El patio trasero del mercado municipal quedó bajo resguardo para continuar con las labores de remoción de escombros, además que el personal de inspección de Protección Civil inició con las labores para recabar información sobre el almacenamiento de pirotecnia.

Por el momento se desconoce la cantidad de pirotecnia que se tenía almacenada en el lugar y las causas de la explosión.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

En la antesala de la temporada decembrina, el almacenamiento y venta de pirotecnia es una práctica común en locales comerciales, aunque las autoridades reconocen que no todos los negocios cumplen con lo que establece la normativa.