Explota pipa de gas en la México-Querétaro: Accidente fue entre Jilotepec y Tepeji del Río (Video)

La explosión de una pipa provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Una pipa de gas explotó en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro, adelante de Periférico Norte, la noche de este martes 13 de enero, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Los hechos ocurrieron en los límites de Jilotepec y Tepeji del Río, municipio de Hidalgo, y ante la emergencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona oriente Estado de México se puso a disposición para atender a las personas que requieran atención médica.

Por ahora, se desconoce la cantidad de personas heridas o víctimas de la explosión, así como las causas del accidente.

Videos en redes sociales mostraron el momento tras la explosión, además de que se informó que el tránsito está completamente detenido en la zona. Algunos videos muestran la fila de vehículos que intentan pasar por la zona.

La Guardia Nacional informó el cierre de ambos sentidos de la México-Querétaro, y pidió a los conductores atender las indicaciones de las autoridades. Protección Civil del Estado de México e Hidalgo no se han pronunciado.

‘Carambola’ habría provocado explosión de pipa en la México-Querétaro

Los primeros reportes de Quadratín indican que la explosión de la pipa en la México-Querétaro ocurrió presuntamente por un choque múltiple.

La ‘carambola’ provocó un incendio de gran magnitud, y posteriormente la explosión del tanque de la pipa, que se pudo observar a varios kilómetros de distancia.

Aún se desconoce cuántos autos más están implicados en el accidente.

Este accidente ocurre cuatro meses después de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa que dejó 32 fallecidos tras el accidente ocurrido cerca del puente La Concordia.

Dicha explosión marcó un precedente en la Ciudad de México, con nuevas regulaciones para los conductores de pipas y para las empresas, así como nuevas multas en el reglamento de tránsito.

Información en desarrollo...