Capturan a líder de ‘Los Ferchos’, banda dedicada al robo de autos, tras violento asalto en Tlalnepantla

Adrián Gael 'N' quedó a disposición de un juez tras su detención por agentes de la Fiscalía mexiquense. (Foto: Fiscalía Edomex/Cuartoscuro)

Tlalnepantla, EDOMEX. Adrián Gael ‘N’ alias ‘El Fercho’, líder del grupo criminal ‘Los Ferchos’, dedicados al robo de vehículos en municipios del Valle de México, fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado de México.

El sujeto fue asegurado luego de que el pasado 27 de diciembre, en compañía de un cómplice, ingresaran a una farmacia ubicada en Tlalnepantla en donde amenazó a la víctima, quien realizaba unas compras, para despojarlo de las llaves de su automóvil, en tanto que su acompañante, quien estaba a bordo de la unidad, fue obligada a descender.

Luego de estos hechos, elementos de la Fiscalía mexiquense cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Adrián Gael ‘N’ alias ‘El Fercho’, por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia.

¿Quiénes son ‘Los Ferchos’, banda dedicada al robo de autos en el Edomex?

De acuerdo a labores de inteligencia, detalló la dependencia estatal, Adrián Gael ‘N’ es identificado como el presunto líder de una estructura criminal autodenominada ‘Los Ferchos’, cuyos integrantes operaban el robo de vehículo, principalmente en el municipio de Tlalnepantla.

“Con la información recabada fue posible establecer la identidad de uno de los probables participantes de este hecho delictivo, por lo que fue solicitada al Juez una orden de aprehensión en contra de ‘El Fercho’.

Adrián Gael, alias 'El Fercho', fue ingresado al penal de Barrientos en espera de que se defina su situación jurídica. (Fiscalía del Estado de México)

El detenido ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social conocido como Barrientos, ubicado en este municipio, donde quedó a disposición del Juez, quien se encargará de definir su situación jurídica.

Con la captura de ‘El Fercho’, este grupo delictivo quedó desarticulado, pues todos sus integrantes fueron detenidos en distintos momentos y operativos, e ingresados a diversos reclusorios del Estado de México.

Entre los miembros detenidos se encuentran David Paris ‘N’, Jonathan Baruc ‘N’, Roberto ‘N’, Oliver ‘N’, Erick Fabián ‘N’, Ángel Donovan ‘N’, Diego ‘N’ y Eduardo Gabriel ‘N’.

Sin embargo, a los detenidos se les debe de considerar inocentes, hasta que un Juez, mediante sentencia, determine lo contrario.

La Fiscalía del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, lo denuncien.