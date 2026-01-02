Jeshua Cisneros desapareció en Cuautitlán Izcalli: Familia pide investigar a policías del Edomex

Jeshua Cisneros, un joven de 18 años, desapareció en Cuautitlán Izcalli desde noviembre pasado; a casi dos meses de su desaparición, su familia apuntó que cuenta con evidencia que señalaría a autoridades estatales y municipales en el caso.

Jeshua Cisneros Lechuga fue visto por última vez en la colonia Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, un municipio del Estado de México. Según los videos disponibles, el joven desapareció luego de caminar frente a las empresas Alpura y Gatorade ubicadas en el Parque Industrial Cuamatla, lateral a la autopista México-Querétaro.

El colectivo Lirios Buscadores Cuautitlán Izcalli recalcó que el joven desapareció en las inmediaciones de ambas empresas y la familia ha solicitado en varias ocasiones las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las compañías.

El 13 de noviembre pasado, Jeshua Cisneros desapareció por la noche. Según las cámaras de vigilancia, el rastro de Jeshua se pierde cuando camina sobre la autopista México-Querétaro, en la zona de Plaza San Marcos, a unos metros del paradero de la Koblenz.

La madre de Jeshua contó que acudió a levantar la denuncia por desaparición ante el Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, donde autoridades la ignoraron y la atendieron muchas horas después.

La familia ha denunciado falta de empatía y la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El padre de Jeshua también señaló a las autoridades por negarse a actuar.

¿Hay policías implicados en el caso de Jeshua Cisneros?

La familia de Jeshua Cisneros Lechuga ha armado jornadas de búsqueda, apoyados por colectivos locales, para avanzar en el caso.

Este 2 de enero, a más de un mes de la desaparición del joven, la familia indicó que cuenta con evidencia que coloca a autoridades estatales y municipales en el sitio y momento en el que Jeshua fue visto por última vez el 13 de noviembre.

De acuerdo con los padres, videos y testimonios muestran una patrulla de la Policía Estatal y otra Municipal en la zona. Testigos afirmaron que Jeshua fue detenido y revisado por policías, quienes inspeccionaron su mochila antes de que se perdiera completamente su rastro.

La familia demandó que la Fiscalía mexiquense investigue la actuación de los agentes, incluyendo bitácoras de servicio, registros de radio, GPS de las unidades y cámaras corporales de policías, al considerar que la última interacción conocida del joven fue con agentes.

El caso de Jeshua Cisneros recordó al de la desaparición de Kimberly Moya González, de 16 años, una alumna de CCH Naucalpan quien fue vista por última vez el 2 de octubre cuando salió de un café internet. Aunque hay cámaras de vigilancia, su rastro se pierde en poco después.

Con información de Quadratín.