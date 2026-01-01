Asesinato ‘El Prieto’ en Zapopan: Revelan que civiles modificaron la escena del crimen

Un video en redes sociales muestra a civiles manipular la evidencia del asesinato del empresario Alberto Prieto y su hija (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Civiles habrían manipulado la escena del asesinato del empresario Alberto ‘El Prieto’ Valencia, según revelaron videos que circulan en redes.

En las grabaciones puede observar a personas patear los casquillos y llevarse un radio que supuestamente fue usado por los sicarios que atacaron al empresario y su hija.

‘El Prieto’ viajaba con la joven de 16 años, cuando fue atacado por 30 sicarios. La víctima, quien ya había sido víctima de un crimen, conducía un Lamborghini Urus y detrás viajaban sus escoltas, una situación que varios expertos toman como un error.

Otro fallo se trató de la lentitud de las autoridades para llegar al lugar del crimen. A pesar de que dos postes del Escudo Urbano C5 estaban a una cuadra, los paramédicos y elementos tardaron en arribar 15 minutos.

Esto sabemos del asesinato de ‘El Prieto’ y su hija

Las hipótesis sobre los autores materiales del ataque de Alberto Valencia son amplias. Una de ellas apunta a que días antes del ataque, dos hombres habrían usado drones para vigilar la zona.

A través de redes sociales circuló un video en el que se observa cómo un vecino de la Colonia Residencial Victoria alerta a un comandante que dos sujetos, abordo de un Versa color blanco y con placas de Michoacán, ‘peinaron’ el sitio con drones.

“Son los que traen el dron. Échame la mano”, se escucha decir al vecino.

De acuerdo con las autoridades de Jalisco, el día del ataque las mismas placas que portaba el Versa las traía una camioneta Cross Sport, la cual manejaba uno de los gatilleros.

Alberto ‘El Prieto’ Valencia fue emboscado y asesinado entre las colonias Residencial Victoria y Santa Edwiges.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que existen varias líneas de investigación en el caso del homicidio del empresario y su hija. Una de ellas son las “rifas colombianas ilegales” que se realizan en elMercado de Abastos.