Entre 30 sicarios: Así fue el ataque contra Alberto ‘El Prieto’ Valencia en Zapopan, Jalisco

Autoridades estiman que participaron 30 sicarios en la emboscada. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro | Shutterstock)

Un intercambio de disparos de grueso calibre interrumpió la tranquilidad de calles en Zapopan, Jalisco, cuando presuntos sicarios emboscaron y acribillaron a Alberto Prieto Valencia, conocido como ‘El Prieto’.

Personas ubicadas a algunos metros del ataque contra el empresario, señalado por su presunta participación en rifas ilegales, captaron en video la magnitud del hecho.

Los presuntos atacantes y los escoltas de ‘El Prieto’ intercambiaron disparos durante varios minutos, sin presencia de autoridades. Las detonaciones conmocionaron a vecinos y a personas que realizaban sus actividades cotidianas.

Uno de los videos que circuló fue una grabación realizada desde el lado contrario, donde un presunto agresor captó el momento en que intentaban cubrirse del fuego cruzado y posteriormente emprendían la huida.

En ese material se observan al menos ocho sujetos con armas largas, pasamontañas, gorras y chalecos tácticos, ubicados a unos 50 metros del sitio donde quedó la camioneta Lamborghini Urus color naranja en la que viajaban ‘El Prieto’ y su hija. La menor murió al llegar al hospital donde recibiría atención médica.

Investigan asesinato de ‘El Prieto’; calculan 30 sicarios involucrados

El Gabinete de Seguridad de Jalisco se reunió para acordar la implementación de un operativo especial en toda la entidad luego del atentado contra el comerciante, el asesinato de su hija y de un escolta.

De acuerdo con autoridades estatales, en la emboscada participaron al menos 30 presuntos sicarios, sin que exista reporte de personas detenidas. Durante la noche, aseguraron cuatro vehículos presuntamente relacionados con el ataque.

Las autoridades determinaron realizar reuniones diarias de evaluación sobre la situación en materia de seguridad.

¿A qué se dedicaba ‘El Prieto’?

Alberto Prieto Valencia era comerciante y propietario de bodegas dedicadas a la venta de granos y cereales, una ubicada en la calle Chícharo y otra en la calle Coyul.

También era propietario de la empresa Odal, dedicada a servicios de logística y transporte de carga.

‘El Prieto’ contaba con antecedentes luego de que policías de Guadalajara y Zapopan lo detuvieron en dos ocasiones. Se le imputó posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero quedó en libertad.

Además, estaba involucrado en las ‘rifas colombianas’, un juego de azar ilegal presuntamente financiado por el crimen organizado.

Medios locales documentaron que esa actividad operó desde 2020, cuando realizaban la venta de boletos por 20 pesos diarios en el Mercado de Abastos. Los premios incluían electrodomésticos y dinero en efectivo.

Con información de Juan Carlos Huerta.