Emboscan a pasajeros de Lamborghini Urus en Jalisco: Hay al menos 2 muertos y 5 heridos

Una emboscada a los tripulantes de una camioneta Lamborghini Urus en Jalisco dejó al menos 2 personas sin vida.

Un enfrentamiento entre personas armadas en las calles de Zapopan, Jalisco, dejó como saldo preliminar a dos personas fallecidas y cinco lesionadas, entre ellas una adolescente, quien fue llevada a la Cruz Verde ‘Leonardo Oliva’.

Información policial señala que se trató de una emboscada a los tripulantes de una camioneta Lamborghini Urus, de color naranja, que era escoltada por una camioneta GMC Yukon, de color negro, sobre las avenida Lapislázuli al cruce con Bahía, en la colonia Residencial Victoria.

Los agresores, presumiblemente más de cinco sujetos, según versiones de testigos, atacaron desde varios vehículos de modelo reciente, en los que huyeron luego de la reacción de los escoltas.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reportan que sobre la vía pública fueron asegurados más de 100 casquillos percutidos, así como varios cargadores de armas largas y de alto poder.

Tras el incidente, se reportó la muerte de dos hombres de aproximadamente 40 años de edad.

En tanto, un hombre de 25 años fue llevado a la Cruz Verde Las Águilas; otro de aproximados 50 años fue llevado a la Cruz Verde Norte, al igual que otro sujeto de aparentes 40 años. Todos los afectados presentan heridas de bala.

¿Por qué fue emboscada una camioneta de lujo en Zapopan?

Las primeras versiones tras la emboscada a una camioneta Lamborghini Urus indican que el presunto blanco del ataque es Alberto “El Prieto”, comerciante del mercado de abastos, ubicado cerca del lugar de los hechos; sin embargo, se espera la versión confirmada de las autoridades.

Los puestos de socorro a donde se remitió a los lesionados se encuentran resguardados por policías de los tres niveles de gobierno.