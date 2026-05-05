Luto y conmoción en Baja California por la muerte de un niño de tres años olvidado dentro de un auto

Autoridades de Mexicalli confirmaron la muerte de Vicente, un niño de 3 años de edad, por golpe de calor al ser olvidado dentro de un auto.

Un niño de 3 años, identificado como Vicente ‘N’, murió en Mexicali, Baja California, a causa de un golpe de calor luego de permanecer por más de 12 horas dentro de un automóvil, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento La Rioja, donde servicios de emergencia acudieron tras el reporte de un menor inconsciente. Al llegar, encontraron a una mujer con el niño en brazos, sin respuesta. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros reportes, la madre del menor regresó a su domicilio la noche del viernes 1 de mayo y olvidó al niño dormido en su silla de seguridad en la parte trasera del vehículo. Fue hasta la mañana siguiente cuando se percató de su ausencia y lo encontró inconsciente.

¿De qué murió el niño Vicente, olvidado por su madre en el coche?

El titular del Servicio Médico Forense, César González Vaca, informó que la necropsia determinó como causa de muerte un golpe de calor. Señaló que, aunque la temperatura exterior osciló entre 25 y 35 grados centígrados, al interior del automóvil pudo superar los 45 grados.

El funcionario detalló que el menor presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, derivadas de la exposición prolongada al calor. Asimismo, indicó que no se encontraron signos de violencia y que el niño tenía un peso y talla adecuados para su edad.

Se estima que el fallecimiento ocurrió entre las 9:00 y 10:00 horas del sábado 2 de mayo. El padre del menor, quien no se encontraba en la ciudad durante los hechos, acudió posteriormente a identificar el cuerpo.

La madre fue detenida y el caso ha generado indignación entre habitantes de Mexicali. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.