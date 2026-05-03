Mayo con m de mucho calor: ¿Qué estados prevén más de 30 y hasta 45 grados para iniciar la semana?

¡Nos vamos a asar! La onda de calor continuará la próxima semana azotando gran parte del territorio nacional con temperaturas que alcanzarán los 45 grados en algunas regiones de México.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó este domingo de las inclementes temperaturas con las que arranca el mes de mayo.

“La ola de calor continuará en los estados de Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (costa, centro y sur), Morelos y Puebla (suroeste)”, explicó el SMN en su pronóstico extendido de 96 horas.

¿Qué estados del país alcanzarán los 45 grados?

De acuerdo con las autoridades, para el lunes 4 de mayo, el pronóstico del clima es el siguiente:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados : Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur).

: Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 grados : Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este), Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche (norte y este) y Yucatán.

: Sonora, Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, sur y este), Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche (norte y este) y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México (norte) y Estado de México (suroeste).

En el transcurso de la tarde se establecerá una línea seca en el noreste del territorio mexicano, originando viento con rachas fuertes en dicha región, y lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Ola de calor, sensación de bochorno en la zona costera y lluvias vespertinas fueron pronosticadas para esta semana en Oaxaca, uno de los estados que alcanzará una temperatura máxima de 45 grados en regiones del sur y sureste del estado. (Carolina Jiménez Mariscal)

Protección Civil activa Alerta Naranja por caída de granizo esta tarde en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó este domingo la Alerta naranja “por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en la demarcación Cuajimalpa”.

“Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo, entre las 17:10 y las 22:00 horas del domingo 03 de mayo de 2026″, explicó la dependencia capitalina.

Protección Civil también actualizó Alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Para estas demarcaciones, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm con caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo, detalló la SGIRPC.

Por ello se recomienda a la población:

Portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Frente frío 48 provocará lluvias puntuales en el sureste... pero el calor persistirá

De acuerdo con el SMN, el frente frío 48 se mantendrá el lunes sobre la península de Yucatán mañana y refrescará el sureste del país con algunas lluvias.

“Para este día, el frente núm. 48 prevalecerá como estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de chubascos en la mencionada región y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país”, explicaron las autoridades.

Mientras que la masa de aire polar asociada al sistema frontal comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Para el martes 5 de mayo, el Sistema Meteorológico Nacional pronostica que el noroeste y oeste de Guerrero experimenten temperaturas superiores a los 45 grados, una condición que se mantendrá hasta el jueves.

¿Cuánto dura la temporada de calor en México?

De acuerdo con las autoridades, la temporada de calor en México se extiende a lo largo de cinco o seis meses. Comienza en la tercera semana de marzo y termina hasta la primera semana de octubre.