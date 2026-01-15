Ni el café alcanza: Activan doble alerta en seis alcaldías de la CDMX por madrugada gélida

Las autoridades capitalinas advirtieron por las bajas temperaturas que podrían presentarse durante la madrugada del 16 de enero. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La temperatura en la Ciudad de México alcanzará hasta 1 grado durante la madrugada y la mañana del viernes 16 de enero, advirtieron autoridades capitalinas.

Este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó dos alertas por las bajas temperaturas previstas para las próximas horas.

¿Cuáles son las alcaldías donde se activó alerta por frío en la CDMX?

El gobierno capitalino alertó por temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados durante el viernes 16 de enero.

Alerta amarilla: Álvaro Obregón , Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, con temperaturas entre 4 y 6 grados.

, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, con temperaturas entre 4 y 6 grados. Alerta naranja: Tlalpan, con temperaturas de 1 a 3 grados.

Las bajas temperaturas se presentarán entre las 2:00 y las 8:00 horas del viernes.

¿Cómo prevenir enfermedades en temporada de frío?

Ante el descenso térmico, las autoridades emitieron recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y protegerse del frío:

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C.

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura .

. Proteger a niñas, niños y personas adultas mayores.

Usar crema para hidratar y proteger la piel.

Mantener ventiladas las habitaciones en caso de usar calentadores o chimeneas.

Actualizar el esquema de vacunación contra Covid, influenza y neumococo.

¿Qué otros estados amanecerán con frío el viernes 16 de enero?

Las bajas temperaturas continuarán en gran parte del país debido a las condiciones meteorológicas actuales.

El frente frío número 28 y su masa de aire polar generan evento de “norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Temperaturas de -10 a -5 grados con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas de -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas de 0 a 5 grados: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Las bajas temperaturas persistirán hasta el cierre de la temporada de invierno, que concluye oficialmente el 20 de marzo, previo al incremento gradual del calor rumbo al verano.