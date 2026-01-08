Gasto en salud crece 35% en invierno por enfermedades respiratorias

La UNEFARM señaló que tan solo en diciembre ya se reportó un alza del 20 por ciento en las citas médicas en los más de 300 consultorios de las farmacias que representa. [Fotografía. Shutterstock]

El presupuesto de los hogares mexicanos durante la temporada invernal —del 21 de diciembre al 20 de marzo— no solo se concentra en festividades, sino que enfrenta una presión significativa por el incremento en el gasto de salud. Durante diciembre pasado, la demanda de medicamentos antigripales, antivirales y artículos de prevención como cubrebocas y gel antibacterial registró un repunte del 35 por ciento, informó Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).

Agregó que este fenómeno responde al disparo de enfermedades de las vías respiratorias, que abarcan desde gripes comunes e infecciones de garganta hasta cuadros de influenza, COVID-19 y bronquitis.

“Tenemos un repunte de un 35 por ciento más de demanda en antigripales, antivirales, analgésicos, vacunas contra influenza, ya que a partir de diciembre se dispararon las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias que van desde una gripe normal, una infección de garganta con tos, influenza, de gente con cuadro de COVID, de algunas bronquitis”, señaló en entrevista Juvenal Becerra Orozco.

La farmacia en línea Prixz confirmó a El Financiero que productos especializados como termómetros digitales, oxímetros y kits combinados de antigripales con vitaminas elevan sus ventas entre un 20 y un 30 por ciento en esta época.

Pese al incremento en la demanda, Juvenal Becerra Orozco aseguró que, hasta la fecha, el sector privado no presenta problemas de desabasto en vacunas contra COVID-19 e influenza, aunque el flujo de pacientes es intenso.

De hecho, la UNEFARM señaló que tan solo en diciembre ya se reportó un alza del 20 por ciento en las citas médicas en los más de 300 consultorios de las farmacias que representa.

“El gran tema de las enfermedades respiratorias es que si se enferma el papá, después va la mamá y toda la familia completa, porque como la transmisión es vía aérea, es decir, por la boca, por la nariz, es muy fácil el contagio”, concluyó Juvenal Becerra.

La proliferación de consultorios adyacentes a farmacias ha servido como el puente entre la prescripción y la venta OTC. Como indicó UNEFARM, el alza del 20 por ciento en consultas durante la temporada invernal alimenta directamente la venta de estos productos, consolidando un modelo de negocio donde el gasto de bolsillo compensa la falta de insumos en el sector público.

En el sector corporativo, este comportamiento estacional en la demanda de este tipo de fármacos es determinante para firmas como Genomma Lab. Durante el último cuarto del 2024, la compañía reportó incrementos notables en sus ventas: los productos para gripe y tos crecieron un 15 por ciento, las soluciones gastro un 30.6 por ciento y los analgésicos un extraordinario 231 por ciento, cabe destacar que los datos del último trimestre del 2025 todavía no están disponibles.

“Operamos en un entorno de consumo complejo y atravesamos una situación difícil, especialmente en México, debido a dos temporadas consecutivas fallidas: una temporada invernal débil debido a condiciones climáticas desfavorables y una temporada de verano que prácticamente no se materializó”, señaló Marco Sparvieri, CEO de la compañía en la última conferencia con analistas, correspondiente al tercer trimestre del 2025.

En demanda

Familias mexicanas gastan más para adquirir medicamentos

Un estudio de la organización México Evalúa reveló que el gasto de los hogares en necesidades médicas creció 41.1 por ciento entre 2018 y 2024. Mientras que al inicio de ese periodo el desembolso trimestral promedio en medicamentos era de 222 pesos, para 2024 la cifra se elevó a 480 pesos.

Además, los fármacos para la tos subieron un 80 por ciento, para la diarrea un 54.6 por ciento y los destinados a migraña y fiebre encabezan la lista con un alza del 333.4 por ciento en el mismo lapso.

Este incremento en el gasto privado se vincula directamente con las deficiencias en el sector público. De acuerdo con México Evalúa, el desabasto en hospitales oficiales tras los cambios en el suministro desde 2018 ha obligado a las familias a buscar alternativas por cuenta propia.