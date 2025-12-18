Gobierno desembolsa 33 mil mdp en adeudos a farmacéuticas tras suspensión de surtido de medicamentos

La industria farmacéutica recibió pagos por parte del sector Salud por 33 mil 079 millones de pesos, del 1 de octubre al 8 de diciembre de este año, informó Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

El dirigente reconoció que el flujo de pagos avanza de forma gradual, con la expectativa de saldar por completo los adeudos acumulados desde 2022 durante la primera mitad de 2026.

“Eso ya se pagó ahorita. El monto total no lo conocemos porque cada quién trajo su pedacito. La deuda total empieza en 2025. Todos tienen algún problema en 2025; otro monto menor corresponde a 2024; otro monto menor a 2023 y algunos a 2022. Entonces, ahorita se soluciona 2025, después se solucionará 2024, luego 2023 y finalmente 2022. Y todo eso debería estar terminado al primer semestre de 2026”, detalló el dirigente industrial.

¿Qué instituciones pagaron sus deudas al sector farmacéutico?

Los pagos realizados a la industria farmacéutica, por institución, entre el 1 de octubre y el 8 de diciembre de este año suman 33 mil 079 millones de pesos. De ese total, 1 mil 588.8 millones corresponden a la Secretaría de Salud; 19 mil 382.1 millones al IMSS; 8 mil 194.7 millones a FONSABI, y 3 mil 914.1 millones de pesos al ISSSTE.

Desde que las farmacéuticas suspendieron el surtido de pedidos ante los adeudos, el gobierno federal invitó a la Concamin para que acercara a las empresas de la Cámara Farmacéutica y dialogaran sobre la situación.

“Ahí nos enteramos que existía un porcentaje importante de pagos que no se realizaban porque no se hacían las cosas correctas. Creo que avanzamos bastante, existe un buen trabajo y ahorita solo se atiende 2025”, puntualizó.

El problema radicó en que los contratos firmados para la entrega de productos farmacéuticos no mencionaban la deuda previa. Los documentos se referían únicamente a una licitación vigente de 2025, con compromisos específicos y sanciones incluidas.

Sin embargo, los adeudos de años anteriores a las empresas farmacéuticas no se consideraron en esos contratos.

Subsecretario de Salud señala que empresas no ingresaron documentos para pagos

El martes 16 de diciembre, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, aseguró que se realizaron mesas de conciliación en octubre, con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En estos encuentros con las farmacéuticas y autoridades federales descubrieron que algunas no se habían presentado los documentos necesarios para efectuar el pago de las facturas.

“Se descubrió una cosa, que muchas de las empresas que tenían adeudos, no es su totalidad, pero varias de ellas todavía no habían ingresado de manera completa los documentos necesarios para poder pagarles todas las facturas, todos los comprobantes de entrega”, comentó.