¿Cuánto falta para el verano? El Frente Frío 28 llega este jueves con temperaturas ‘congelantes’

El frío y las lluvias marcarán el clima en México por la llegada del Frente Frío 28. (Fotoarte El Fianciero | Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

El frío no da tregua y este jueves 15 de enero será uno de esos días en los que conviene salir bien abrigado. La llegada del Frente Frío número 28 traerá consigo lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, con efectos que se sentirán desde el norte hasta el sureste de México.

Este nuevo frente frío avanzará con rapidez por el norte y noreste del territorio nacional y, conforme avance el día, se extenderá hacia el Golfo de México. En su recorrido se combinará con otros sistemas atmosféricos, lo que favorecerá la presencia de lluvias en varias regiones y un ambiente frío a muy frío, especialmente durante las mañanas y noches.

¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 28?

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sureste del país. Estados como Chiapas y Tabasco podrían registrar lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados significativos que podrían generar encharcamientos e incrementos en niveles de ríos y arroyos. En Veracruz y Oaxaca también se prevén lluvias importantes, aunque de menor intensidad.

En el centro del país, incluido el Valle de México, se esperan chubascos y lluvias intermitentes a lo largo del día. Estas condiciones podrían venir acompañadas de caída de granizo en algunas zonas, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

Además de la lluvia, el Frente Frío 28 reforzará la masa de aire polar que cubre buena parte del país. Esto provocará bajas temperaturas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas durante la madrugada en zonas serranas del norte, centro y occidente.

Mientras tanto, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en estados del occidente y sur del país, como Jalisco, Michoacán y Guerrero.

En cuanto al frío, las temperaturas más extremas se presentarán en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría descender hasta los -10 °C. Otras entidades del norte y centro, como Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y el Estado de México, también enfrentarán heladas.

Estas son las temperaturas que se esperan para este jueves:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Bancos de niebla en: Toluca, Pachuca, Tecámac, Chalco, Ciudad de México, Xalapa, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca; así como en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 15 de enero?

Para la Ciudad de México se pronostica un día con cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana, el ambiente será frío, con sensación muy fría en zonas altas y posible presencia de bancos de niebla, especialmente en áreas montañosas.

Por la tarde, el ambiente será fresco y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos, tanto en la capital como en municipios del Estado de México. Las temperaturas máximas en la CDMX oscilarán entre 15 °C y 17 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 7 °C y 9 °C.

Para la mañana y madrugada de este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó las alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de heladas y temperaturas de 1 °C a 6 °C en las siguientes alcaldías: