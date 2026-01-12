Segunda tormenta invernal termina... pero llega frente frío 28: ¿Hasta cuándo dura y dónde se congelarán?

La segunda tormenta invernal comenzará a perder fuerza este martes 13 de enero; sin embargo, el alivio será breve, ya que el ingreso del frente frío número 28 mantendrá condiciones gélidas, lluvias y posibles heladas en gran parte del país durante los próximos días, alertó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la mañana del martes, la tormenta invernal se desplazará sobre Coahuila, provocando un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste de México, además de lluvias y chubascos.

Además, persistirá la probabilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. No obstante, la tormenta invernal se moverá por la tarde hacia Texas, Estados Unidos, lo cual dejará de afectar al territorio nacional.

A la par, el frente frío número 27 permanecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias intensas a torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío en el centro, oriente y sureste del país, además de un evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, el cual disminuirá durante la noche.

¿Cuándo llega el frente frío 28? Alertan por heladas

Del martes 13 al jueves 16 de enero, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México interactuará con el nuevo frente frío número 28 y una vaguada en altura, lo que generará chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país.

Para la madrugada del miércoles 14 de enero, se pronostican temperaturas mínimas extremas:

-15 a -10 °C con heladas en zonas serranas de Durango.

con heladas en zonas serranas de Durango. -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua.

en zonas serranas de Chihuahua. -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C en zonas altas de Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

También se mantiene la posible caída de aguanieve o lluvia engelante durante la mañana en Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

¿En qué estados habrá vientos fuertes y evento de Norte?

El evento de Norte alcanzará rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Veracruz, disminuyendo por la tarde. También se prevén rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, las Bajas Californias, y estados del norte y centro del país.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el frío intenso, posibles heladas, lluvias fuertes y rachas de viento, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales.