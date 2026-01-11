Regreso a clases helado: CDMX activa doble alerta por frío para las 16 alcaldías para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 27 continuará afectando a gran parte del país durante la madrugada de este lunes 12 de enero. [Fotografía. Shutterstock]

¿Alguien quiere pensar en los niños? Van a regresar a clases congelados. El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), emitió una doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada de este lunes 12 de enero, que afectará a las 16 alcaldías de la capital.

Las autoridades de la CDMX emitieron alerta naranja para tres alcaldías, donde se pronostican temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados entre la 01:00 y las 08:00 horas:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

De igual forma, se activó la alerta amarilla para las siguientes alcaldías, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados en el mismo periodo:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

El gobierno de la CDMX exhortó a la población a tomar precauciones ante el fuerte frío, poniendo especial atención en la protección de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La SGIRPC sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer frente a las intensas heladas:

Usar varias capas de ropa de algodón o lana

Evitar cambios bruscos de temperatura

Aplicar crema para proteger la piel del frío

Ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Beber agua suficiente

No dejar mascotas a la intemperie

Ventilar correctamente si se utilizan calentadores o chimeneas

Acudir al centro de salud más cercano ante cualquier malestar

Durante la madrugada del domingo 11 de enero, algunas localidades de la Ciudad de México registraron temperaturas entre los 3 y 5 grados. En Tlalpan, Ajusco Medio llegó a 3.2 grados, Belvedere Ajusco descendió a 3.9 grados y Topilejo alcanzó los 4 grados.

Otras zonas frías fueron Santa Fe, en Cuajimalpa, con 4.4 grados; Santa Ana, en Milpa Alta, con 4.7 grados; y Cuautepec, en Gustavo A. Madero, donde se reportaron 5.1 grados.

¿Qué estados siguen con frío por el Frente Frío 27?

Si alguien pensaba que los niños de la CDMX serían los únicos en congelarse durante el regreso a clases, se equivoca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 27 continuará afectando a gran parte del país durante la madrugada de este lunes 12 de enero.

La masa de aire polar que acompaña al sistema frontal generará un ambiente frío a muy frío en gran parte del país, y provocará un evento de Norte con rachas intensas de viento sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Por si no fuera suficiente, las autoridades meteorológicas informaron sobre la formación de la segunda tormenta invernal de la temporada, la cual provocará un ambiente gélido en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Si eres de los papás o mamás que tienen que madrugar para llevar a los niños a la escuela con este frío, aquí te decimos qué estados amanecerán congelados la madrugada de este lunes:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 grados : Durango.

: Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

: Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Según el reporte de 96 horas del SMN, los efectos del Frente Frío 27 continuarán durante la semana, ya que se mantiene como un sistema de características estacionarias.