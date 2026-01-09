Frente frío 27 y tormenta invernal ‘harán paleta’ a México: ¿Qué estados se ‘congelarán’ el fin de semana?

La segunda tormenta invernal de la temporada se acerca al país y 'chocará' con el frente frío 27.

El frente frío 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada ‘harán paletas’ a los mexicanos durante el fin de semana.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que dichos sistemas se extenderán sobre el norte del país con una vaguada y un canal de baja presión.

Por esa razón, habrá un marcado descenso de la temperatura, así como lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Los estados que sufrirán con las más bajas temperaturas a partir del sábado serán Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Así afectará el frente frío 27 a México desde el sábado

Por dicha situación habrá cielo despejado, pero con ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer.

Los intervalos de chubascos serán en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Mientras que las lluvias aisladas serán en las siguientes entidades:

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Hidalgo.

Puebla.

Veracruz.

Chiapas.

Campeche.

Yucatán.

Las zonas del país que se ‘congelarán’ con temperaturas de -15 a 10 grados con heladas en la madrugada serán en las sierras de Chihuahua y Durango.

Mientras que, en las zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila, se registrarán temperaturas de -10 a -5 grados.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Durante el fin de semana se prevé la entrada de la segunda tormenta invernal de la temporada que ocasionará ambiente muy frío a gélido.

Además, estará la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las siguientes áreas:

Zonas de Sinaloa.

Durango.

Chihuahua.

Coahuila.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Cimas montañosas del centro y oriente.

Lluvia congelante en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas.

Las zonas con heladas por temperaturas de -5 a 0 grados durante el fin de semana y las primeras horas del lunes serán en las zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California.

Sonora.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Jalisco.

Michoacán.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Las temperaturas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Por dichas condiciones también habrá lluvias intensas en la región olmeca de Veracruz, el este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco. Así como lluvias muy fuertes en las regiones del Papaloapan y Los Tuxtlas en Veracruz.