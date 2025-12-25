(VIDEO) Hombre y su caballo son arrastrados por la corriente en Los Tuxtlas, Veracruz; están desaparecidos

El hombre y su caballo fueron arrastrados por la corriente al intentar cruzar un arroyo en San Andrés Tuxtla. (Foto: Captura de video/Redes sociales)

Las fuertes lluvias en Los Tuxtlas, Veracruz, provocaron la desaparición de un hombre que fue arrastrado por la corriente, así como varias casas inundadas y caminos bloqueados.

En un video compartido en redes se observa que el hombre montado en su caballo intenta cruzar un cuerpo de agua en medio del camino, pero ambos son arrastrados por la corriente. Hasta el momento, autoridades continúan buscándolos, con la ayuda de voluntarios que se unieron para localizarle.

El hecho ocurrió en la comunidad Arroyo Seco, en el municipio de San Andrés Tuxtla. Autoridades locales informaron que los trabajos de búsqueda se concentran en ríos y arroyos de la zona.

Los operativos se han extendido a varias localidades de la zona ubicada al sur del estado de Veracruz, donde el desbordamiento de ríos y arroyos ha generado inundaciones de viviendas, a donde además del agua ha ingresado lodo provocando severas afectaciones.

Las inundaciones se extienden a municipios como San Andrés Tuxtla, Ángel R Cabada, Catemaco, entre otros, donde intentan detener el avance del agua con costales de arena para evitar que siga ingresando a las viviendas.

En algunas zonas, la acumulación de agua y los derrumbes han bloqueado las carreteras y caminos, provocando que las comunidades queden aisladas.

Desde el 24 de diciembre se anunció la implementación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano para auxiliar a la población de la región principalmente para despejar los caminos que dejaron a personas incomunicadas.

Sin embargo, las lluvias han continuado y a través de redes sociales la población ha solicitado que llegue mayor apoyo debido a la situación de emergencia que están viviendo.

Hasta el momento, el gobierno de Veracruz no ha brindado información respecto a la situación que atraviesa la zona de Los Tuxtlas, por lo que no hay un saldo de la cantidad de personas afectadas.