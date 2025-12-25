Autobús con pasajeros se desbarranca y vuelca en Veracruz: Hay 8 muertos y 19 heridos

Durante la Nochebuena volcó un autobús de pasajeros en Veracruz; hay 8 muertos. (Quadratín)

Al menos ocho muertos y 19 lesionados, entre ellos adultos mayores y menores de edad, dejó la volcadura de un autobús de pasajeros en Veracruz, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió la noche del miércoles 24 de diciembre en una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó en un mensaje en redes sociales la Secretaría de Protección estatal.

La dependencia también indicó que tras los primeros reportes, la Fiscalía General del estado de Veracruz confirmó los ocho fallecidos y añadió que el Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.

Explicó que tras la llegada de los cuerpos de emergencia se atendió a 19 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de las localidades Chicontepec y Huayacocotla.

¿Por qué volcó un autobús de pasajeros en Veracruz?

Según versiones de lesionados y cuerpos de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando el vehículo se desbarrancó, volcó y llegó hasta un río en el citado municipio de Zontecomatlán; tras la volcadura varios pasajeros quedaron atrapados con el referido saldo de víctimas y lesionados.

Cuerpos de auxilio y autoridades se movilizaron al lugar del incidente para atender la emergencia.

El Gobierno estatal coordina la atención a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla.

“Continuamos con las labores de rescate y atención en el punto, junto con los equipos presentes”, dijeron las autoridades.

En redes sociales circularon imágenes del accidente donde se ve el autobús completamente volcado, cerca de un río.

Además, también los usuarios compartieron imágenes del rescate de personas que terminaron en el río tras la volcadura del autobús.

En los alrededores había maletas y pertenencias de los pasajeros, las cuales quedaron tiradas en la zona donde ocurrió el accidente durante la Nochebuena en Veracruz.

*Con información de Quadratín