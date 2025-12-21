Vuelca camión de jornaleros en Zacatecas: Hay 5 muertos y al menos 16 heridos

Un camión con jornaleros se volcó en Zacatecas este domingo.

Un accidente de un camión de jornaleros registrado en el municipio de Calera, Zacatecas, dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y al menos 16 lesionadas, la mañana de este domingo 21 de diciembre.

Esto tras la volcadura de un camión de pasajeros que transportaba a personal jornalero con destino a Fresnillo, procedente de Guadalajara.

De acuerdo con información de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Calera, el reporte del siniestro fue recibido a través del C-5 Zacatecas, lo que activó de inmediato un operativo de atención y auxilio.

Personal operativo y prehospitalario de la corporación se trasladó al lugar del accidente para brindar atención a las víctimas, bajo el mando del comandante Iván González y del jefe de turno, José Francisco Cortés, a bordo de las unidades médicas de la coordinación.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 16 de la carretera que conecta Zacatecas con Fresnillo, en el tramo conocido como bajando el puente de Morelos.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron un camión de pasajeros tipo “banana” volcado, con desprendimiento de la carrocería, lo que evidenciaba la magnitud del impacto.

En el lugar se confirmó de manera oficial que al menos 16 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de consideración, mientras que cinco más ya no contaban con signos vitales.

Las personas heridas fueron estabilizadas en el sitio y posteriormente trasladadas al Hospital General de Zacatecas, tanto en ambulancias de Protección Civil de Calera como en unidades de otras corporaciones que acudieron en apoyo.

Al operativo se sumaron elementos de Protección Civil de Morelos, Protección Civil de la capital zacatecana, Cruz Roja Zacatecas, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Seguridad Pública y Seguridad Vial, quienes colaboraron en las labores de atención a víctimas, resguardo de la zona y control del tránsito vehicular para evitar mayores riesgos.

Hasta el último reporte, las autoridades informaron que la situación se encontraba bajo control y que tras el arribo del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se llevaría a cabo el levantamiento de los cuerpos para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Será la Fiscalía General del Estado de Zacatecas quien da a conocer los avances de la investigación y la identificación de las víctimas del incidente en el autobús de pasajeros.

Las causas del accidente del camión en carretera no han sido dadas a conocer y serán determinadas por las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.

Protección Civil reiteró el llamado a la conducción responsable y recordó que la coordinación entre corporaciones es clave para la atención de este tipo de emergencias.