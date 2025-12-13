Autobús cae a voladero en la México- Tampico; hay 5 personas muertas y 20 heridos

Las autoridades continúan con las investigaciones tras el accidente del autobús de pasajeros. (Redes sociales).

La madrugada de este sábado se registró un trágico accidente en la carretera federal México–Tampico, a la altura del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, donde un autobús de pasajeros se salió del camino y cayó a un voladero, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y más de 20 lesionados.

La unidad de la línea Futura, con número económico 9127, cubría la ruta Pachuca–Huejutla cuando, presuntamente, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que se precipitara hacia un barranco en las inmediaciones de la comunidad de Santa María.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, entre las víctimas se encuentran cuatro hombres y una mujer, incluido el conductor del autobús, quien falleció en el lugar del accidente.

Los pasajeros lesionados, varios de ellos en estado grave, fueron atendidos por paramédicos de distintas corporaciones y trasladados de urgencia a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

Entre los heridos se encuentran pasajeros originarios de distintos municipios de Hidalgo, así como de la Ciudad de México y del estado de Veracruz.

Corporaciones de seguridad federal y estatal, así como cuerpos de emergencia, acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y permitir que las autoridades ministeriales realizaran las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones y no se descarta que en las próximas horas se actualice el número de víctimas.

Atropellan a dos peregrinos ciclistas rumbo a la Basílica de Guadalupe

Como cada año, miles de peregrinos de varias partes del país visitan a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Este año se registró que en la México- Puebla atropellaron a dos de ellos y uno falleció.

Fue el 10 de diciembre cuando Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó el accidente a la altura del kilómetro 72, a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

Al lugar llegó la Fiscalía General del estado de Puebla para realizar el levantamiento del cuerpo. El responsable de atropellar a los peregrinos ciclistas presuntamente se dio a la fuga.