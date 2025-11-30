Choque de frente entre autobús y camioneta deja 2 muertos y 15 heridos en carretera a Chalma

Dos personas muertas y al menos 15 heridas, es el resultado preliminar de un choque de frente entre un autobús y una camioneta tipo Urban que trasladaba peregrinos al Santuario del Señor de Chalma, esto en la carretera Santiago Tianguistenco-Chalma, en el municipio de Ocuilan, al sur del Estado de México.

A través de redes sociales se ha dado a conocer el accidente y se ve cómo el motor del autobús con placas de circulación 712-414-J, que hacía la ruta Paseo Tollocan, Zapata, Crisa, Plazas Outlet, ISSEMyM, Santiago, Chalma, quedó destrozado, al igual que la camioneta que volcó sobre su costado izquierdo ante el fuerte choque frontal.

En lo que la policía municipal de Ocuilan y personal de auxilio a la población arribaba al sitio de la tragedia, se observa como personas que estaban en las inmediaciones ayudaban a quienes quedaron atrapadas en la camioneta tipo turismo.

Incluso un hombre de gorra negra y playera en el mismo tono, atareado, brinda auxilio a los atrapados, esto entre los fierros retorcidos y llantas que se zafaron de sus ejes de la camioneta que transportaba peregrinos que iban a mostrar su fe al Señor de Chalma, en el municipio de Ocuilan.

En otra de las fotografías difundidas se aprecia que varias personas quedaron sobre un camellón y otras tiradas en la calle, mismas que son animadas por sus propios familiares o conocidos que viajaban juntos en espera de la llegada de personal de auxilio como es el Servicio de Urgencias del Estado de México.

¿Cuál es la importancia del Santuario del Señor de Chalma?

Después de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y el templo de San Juan de los Lagos, en Jalisco, el Santuario del Señor de Chalma es el más visitado a nivel nacional.

En el transcurso del año hay diversas peregrinaciones, aunque la festividad más relevante es en Semana Santa, cuando miles de fieles realizan en torno a este centro religioso diversos rituales católicos y se bañan en las frías y cristalinas aguas del Ahuehuete, que es un árbol milenario considerado sagrado, esta purificación se realiza antes de ingresar al Santuario del Señor de Chalma.