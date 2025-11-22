Volcadura de autobús en carretera Morelia-Pátzcuaro deja 7 muertos y 17 heridos

La Secretaría de Salud de Michoacán activó los protocolos de emergencia tras registrarse la volcadura. (Foto: PC Michoacán)

Morelia.- La volcadura de un autobús turístico en la carretera Morelia-Pátzcuaro, que ocurrió la mañana de este sábado 22 de noviembre, dejó al menos siete muertos y 17 personas heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas que viajaban en el vehículo que venía de Uruapan con destino a Tlalpujahua.

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), activó los protocolos de emergencia tras registrarse la volcadura.

¿Qué se sabe de la volcadura de un autobús turístico en Michoacán?

El accidente del autobús turístico se registró antes de las 8:00 de la mañana de este sábado, a la altura de la tenencia de Tiripetío.

El lamentable incidente ha dejado un saldo preliminar de siete personas fallecidas, confirmó la SSM.

Sin embargo, se teme que el número de fallecidos aumente en las próximas horas.

El CRUM coordinó el despliegue de diversas ambulancias y personal de rescate, trabajando en coordinación con corporaciones de auxilio estatales y municipales, para el traslado de los 17 heridos a diferentes hospitales de la capital michoacana.

Los lesionados fueron distribuidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en unidades de la propia Secretaría de Salud.

Las causas que ocasionaron grave accidente carretero se desconocen todavía.

El tránsito vehicular se interrumpió temporalmente, para realizar las maniobras de las ambulancias.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán trasladó a las víctimas mortales al Servicio Médico Forense, para practicarles la necropsia que marca la ley.

Una vez que se identifiquen a las personas que murieron, serán entregadas a sus familiares.

Este accidente es uno de los más graves registrados en este año en la carretera Morelia- Pátzcuaro.