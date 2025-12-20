Así fue el choque del Tren Interoceánico con pipa que transportaba asfalto en Chiapas; hay un herido

La pipa cargada con emulsión asfáltica intentó ganarle al Tren Interoceánico en un cruce del municipio de Juárez. (Foto: Tomás Acosta/Cuartoscuro)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; 20 de diciembre.- La mañana de este sábado 20 de diciembre se registró un fuerte accidente entre un Tren del Corredor Interoceánico y una pipa que transportaba asfalto, esto en un cruce ubicado en el municipio de Juárez, al norte del estado de Chiapas.

La pipa cargada con emulsión asfáltica, utilizada para trabajos de pavimentación en el municipio de Sunuapa, intentó ganarle el cruce al tren sobre la vía férrea pero la velocidad a la que iba la locomotora no pudo evitar el impacto.

El tren alcanzó a golpear la parte trasera de la pipa, lo que provocó que esta volcara. El conductor resultó lesionado y fue trasladado al hospital de Reforma, donde se reporta con probables fracturas en muñeca y antebrazo.

El choque ocasionó el descarrilamiento del tren, por lo que el tramo ferroviario fue cerrado de manera temporal, mientras autoridades y personal especializado realizan labores para restablecer la vía.

En cuanto a los pasajeros del tren, las autoridades informaron que fueron evacuados y trasladados a la región de la Chontalpa, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

La ruta del Tren Interoceánico Coatzacoalcos–Palenque

El Tren Interoceánico cubre la ruta Coatzacoalcos–Palenque, y el accidente se registró a la altura del kilómetro 174, donde se ubica la Estación Cardona. En este tramo, los trenes circulan a una velocidad aproximada de 70 kilómetros por hora.

Esta ruta corresponde a la Línea FA del Tren Interoceánico, que conecta Veracruz con Chiapas, atravesando el estado de Tabasco, e incluye estaciones estratégicas como Coatzacoalcos (terminal), Cuichapa, Las Choapas, Roberto Ayala, Juárez, Teapa, Pino Suárez y Pakal Ná (Palenque).

El trayecto tiene una extensión aproximada de 310 kilómetros y enlaza directamente con el Tren Maya en Palenque, lo que lo convierte en una alternativa de transporte para la conexión entre el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

La Línea FA, conocida oficialmente como ‘Tren Coatzacoalcos–Mayab’, ofrece servicio en clases turista y ejecutiva y forma parte del sistema ferroviario interoceánico impulsado por el Gobierno federal.

Ferrocarril Interoceánico da su versión oficial

La Oficina Central del Ferrocarril Interoceánico informó que a las 09:55 horas, en un cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas, un tráiler se atravesó al paso del tren de pasajeros que cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, lo que provocó una colisión.

De acuerdo con la dependencia, ninguno de los 148 pasajeros ni los integrantes de la tripulación resultó lesionado, y tampoco se reportaron pérdidas humanas. No obstante, como consecuencia del incidente, la máquina delantera del tren presentó daños.

“De manera inmediata se activó el plan de contingencia, que consiste en el envío de otro tren, así como de autobuses, para trasladar a los pasajeros a sus destinos”, informó la oficina ferroviaria.