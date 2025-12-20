Le intentó ganar el paso: Choca Tren Interoceánico contra pipa en Chiapas

Aparentemente una pipa intentó ganar el paso al Tren Interoceánico y provocó una colisión. (Cuartoscuro)

Un tren Interoceánico colisionó contra una pipa que aparentemente habría intentado ganar el paso a la altura de la comunidad de Cardona, en Pichucalco, Chiapas.

La dirección del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó en un comunicado que en el tren viajaban 148 personas, de las cuales ninguna sufrió alguna lesión o que por el accidente haya pérdidas humanas.

Los hechos habrían ocurrido a las 9:55 horas de este sábado 20 de diciembre, cuando el tren realizaba la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná.

“Derivado del incidente, la máquina delantera del tren resultó dañada”, informaron las autoridades.

Como parte del protocolo, luego de verificar el estado de los pasajeros y la tripulación, se envió otro tren y autobuses para trasladar a las personas hasta sus destinos.

Otros accidentes que involucran al Tren Interoceánico

Este no es el primer incidente que se registra con el Tren Interoceánico y automovilistas que “intentan ganarle” el paso.

En agosto, en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, un conductor de transporte público fue arrastrado por varios metros luego de invadir las vías en el momento que el tren se acercaba.

Un mes antes de este accidente, en julio, un tráiler fue embestido por el tren Interoceánico cuando transitaba en Macuspana, Tabasco.

En aquella ocasión no se reportaron personas lesionadas o que perdiera la vida por la colisión.

El 25 de julio también se registró un incidente donde un convoy chocó contra una camioneta en Salto de Agua, Chiapas. Y en septiembre, un tren embistió un vehículo en Chinameca, Veracruz, donde un automovilista resultó herido.

Sheinbaum inauguró estaciones del Tren Interoceánico en Chiapas

En noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Chiapas para inaugurar las estaciones Tonalá y Arriaga del tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico.

Con las nuevas estaciones, sería posible llegar hasta Ixtepec, Oaxaca, que conecta con Salina Cruz, Coatzacoalcos y Palenque.

La Línea K está compuesta por tres tramos: 1. Ciudad Ixtepec a Tonalá; 2. Tonalá a Huixtla; y 3. Huixtla a Ciudad Hidalgo y KA, de Los Toros a Puerto Chiapas.

Los planes del actual gobierno es conectar a sur del país. Mientras que el Tren Maya, otra de las obras emblemas del gobierno morenista, piensa llegar hasta Guatemala, según lo anunció en agosto tras una reunión con su homólogo Bernardo Arévalo.