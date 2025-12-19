Asaltan autobús de pasajeros en inicio de vacaciones de diciembre: Atacantes dispararon dentro del camión

Los 21 pasajeros de un autobús de la línea Omnibus de México Plus, que cubría la ruta Morelia, Michoacán-Matamoros, Tamaulipas, tuvieron un amargo inicio de las vacaciones de diciembre, luego de que en la carretera fueron asaltados dentro de la unidad por dos hombres armados.

El caso se dio a conocer luego de que el conductor del autobús de pasajeros se presentó en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para denunciar el asalto violento ocurrido sobre la carretera Querétaro–San Luis Potosí.

Según las declaraciones del conductor, los delincuentes dispararon dos veces para obligar a los pasajeros a entregar sus pertenencias.

¿Cómo fue el asalto a pasajeros de un camión de la empresa Omnibus de México?

Las primeras versiones del asalto establecen que el camión de pasajeros salió de Morelia con destino a Matamoros, Tamaulipas. El plan de viaje tenía una escala marcada en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

En esa escala, dos sujetos abordaron el autobús y el viaje continuó de manera normal.

Una vez que el autobús de Omnibus de México circulaba por la carretera 57, que va de Querétaro a San Luis Potosí, los dos sujetos se levantaron de sus asientos y amagaron al chofer para detener la marcha.

Los delincuentes portaban una pistola y un arma blanca.

“Dispararon a un cristal del autobús para asustar a los pasajeros para que dieran las pertenencias”, aseguró Miguel Angel Castro Plascencia, uno de los choferes del autobús de pasajeros.

El conductor dijo desconocer el monto de lo robado; sin embargo, versiones de medios locales indican que el botín que se llevaron los delincuentes podría ascender a un millón de pesos.

Pese a los disparos, ninguno de los pasajeros resultó herido, por lo que el camión siguió su ruta hacia Matamoros, donde finalmente rindieron declaración el chofer y los 21 pasajeros.

¿Qué informaron las autoridades sobre el asalto al autobús de pasajeros?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas publicó una tarjeta informativa sobre el asalto al autobús de pasajeros, ocurrido el pasado 17 de diciembre.

“En relación a un presunto asalto a un autobús en la carretera a Matamoros, se precisa que dicho incidente ocurrió en el tramo carretero Querétaro–San Luis Potosí, y no en territorio tamaulipeco. La unidad tenía como destino el municipio de Matamoros, Tamaulipas”.

De acuerdo con las autoridades de Tamaulipas, la zona donde se cometió el asalto es vigilada por elementos federales y estatales.

Medios locales cuestionaron al conductor del autobús sobre la inseguridad en las carreteras de México. “No es la primera vez, ya ha pasado varias ocasiones”, dijo.

—¿En qué áreas de la carretera le ha tocado un asalto?, le preguntaron.

—Toda la (carretera) 57 es un robo, respondió.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el caso ya se investiga para tratar de dar con los responsables.