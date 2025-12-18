Gobernador de San Luis Potosí respalda ‘Ley Esposa’: ‘Tenemos 80 años con gobernadores hombres’

Ricardo Gallardo argumentó que San Luis Potosí no ha tenido una mujer al frente del estado y que la reforma busca abrir esa posibilidad tras décadas de gobiernos encabezados por hombres. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, diera a conocer de que el partido presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Esposa’, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, defendió la iniciativa al asegurar que el estado necesitaba una regla que abriera las puertas para elegir a una mujer como gobernadora.

El mandatario argumentó que San Luis Potosí no ha tenido una mujer al frente del estado y que la reforma busca abrir esa posibilidad tras décadas de gobiernos encabezados por hombres.

“Tenemos más de 80 años con gobernadores hombres y por primera vez estamos en la posibilidad de poder tener una gobernadora mujer”, expresó ante medios de comunicación.

De igual forma, Ricardo Gallardo afirmó que en el Partido Verde existen perfiles para competir con mujeres y hombres.

“Estamos contentos de que podamos tener una verdadera alternancia, que la lucha con las mujeres sea real y no sea simulada como muchas veces se ha hecho. Y quien no esté de acuerdo, bueno, pues entendemos su manera de quererse montar a una elección”, afirmó el gobernador.

El mandatario estatal también vinculó la reforma con una disputa política rumbo a la elección y cuestionó a quienes expresaron su rechazo.

En su relato, la oposición busca “montar” una contienda para la que “no estaban preparados” y pretende recurrir a perfiles masculinos. “Si hay alguien que no está de acuerdo con que tengamos una mujer gobernadora, entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres”, dijo.

¿En qué consiste la ‘Ley Esposa’ en San Luis Potosí?

La reforma a la Constitución Política de San Luis Potosí fija una medida de paridad de género para la gubernatura y establece que, en 2027, los partidos deben postular a una mujer para competir por el Ejecutivo estatal.

El apodo de ‘Ley Esposa’ surgió porque opositores y dirigentes de Morena interpretaron la iniciativa como una regla que puede facilitar candidaturas de cónyuges o familiares de mandatarios estatales en turno, al margen de la reforma federal contra el nepotismo, aprobada en el Congreso de la Unión, cuya entrada en vigor está prevista para 2030.

En San Luis Potosí, el señalamiento apuntó a la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien aspira a la candidatura para las elecciones de 2027.

Morena impulsará una acción de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Esposa’

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, expresó rechazo a la reforma y la colocó en el terreno de una disputa por candidaturas rumbo a los comicios de 2027.

Para la dirigente morenista, el cambio legal en San Luis Potosí puede usarse para impulsar postulaciones de “esposas de gobernadores” bajo el argumento de alternancia de género.

Luisa María Alcalde también planteó una vía legal para revertir el cambio, al señalar que Morena impulsó una acción de inconstitucionalidad.

Además, sostuvo que la reforma contra el nepotismo fija su aplicación para 2030, pero que Morena busca aplicar una regla interna antes, con impacto electoral desde 2027.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera de este 18 de diciembre, afirmó que la reforma “abre un debate”, con un primer punto centrado en su viabilidad jurídica.

La mandataria recordó que el INE ya definió un esquema de paridad de género para candidaturas a gubernaturas y puso como ejemplo el escenario de 2027 con 17 elecciones estatales, donde la regla obliga a distribuir postulaciones entre mujeres y hombres.

Claudia Sheinbaum también advirtió que una regla rígida de alternancia puede tener efectos distintos según el contexto y pidió revisar los alcances reales detrás de reformas de este tipo. En ese marco, señaló que solicitó a Arturo Zaldívar una revisión sobre “si es jurídicamente viable o no”, más allá de las impugnaciones que presenten los partidos.