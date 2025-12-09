Dan ‘regalote’ a diputados de SLP: Ricardo Gallardo rifa dos camionetas en posada; se las llevan priistas

La posada se llevó a cabo en instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. (Foto: X / Ricardo Gallardo)

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, realizó este martes una posada con diputados del Congreso del estado en la que, además de desear felices fiestas, dio tremendo regalo a los legisladores.

Según medios locales, en la fiesta decembrina, que se llevó a cabo en instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el mandatario estatal habría realizado una rifa en la que incluyo teléfonos celulares, tablets, pantallas e incluso dos camionetas último modelo.

¿Quién se ganó las camionetas en la posada de Ricardo Gallardo?

A través de un video que compartió en redes sociales, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Sara Rocha Medina, compartió que ganó una de las camionetas que según se informó era una SUV Nissan Kicks.

“Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año, el gobernador rifó varias cosas para los diputados y hoy rifó dos vehículos”, indicó en el video.

Agregó que ella se ganó uno y agradeció al mandatario Gallardo Cardona el regalo. “Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle para con nosotros”, dijo.

La diputada, que también es presidenta del PRI en San Luis Potosí, no agregó más detalles sobre la camioneta ni cómo fue que se escogió a los ganadores.

Sin embargo, unos minutos después de haber posteado el video en el que celebraba su regalo, aseguró que había “adelantado el Día de los Inocentes”.

“¿Qué les pareció mi video del carro? Les adelanté el día de los Santos Inocentes. Ese día les daré otra sorpresa. Bendiciones”, dijo.

También, compartió un mensaje sobre la posada, sin mencionar la rifa.

“El compromiso es y seguirá siendo que en este año que está por concluir y el próximo 2026 el trabajo entre ambos Poderes sea para la construcción de un mejor estado”, señaló en redes sociales.

Según medio locales, el otro ganador de la camioneta en la rifa de la posada del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue el diputado Oscar Bautista Villegas, actualmente del Partido Verde Ecologista, sin embargo, fue legislador del PRI hasta 2020.

Posada de Ricardo Gallardo

A través de redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo informó que se reunió con los diputados y diputadas de San Luis Potosí, previo a las fiestas decembrinas.

“Desde cada iniciativa y cada acuerdo, avanzamos unidos para fortalecer la seguridad, la infraestructura, la movilidad, la educación y todos los temas que impactan directamente en la vida de las familias potosinas”, indicó,

En su publicación, el gobernador de San Luis Potosí compartió fotografías en las que se le ve junto a los legisladores.